Ни свет ни заря: во Владивостоке наказали меломана

Posted 14 марта 2019, 03:10
Published 14 марта 2019, 03:10
Modified 18 февраля, 06:29
Updated 18 февраля, 06:29
В пресс-службе городской администрации корреспонденту агентства рассказали о том, что к административной ответственности привлечён один из жителей столицы Дальнего Востока. В 4:30 утра он включил музыку на полную громкость. Это, естественно, насторожило соседей, которые пытались сделать замечание меломану. Однако развлекающийся житель региона не обратил на это внимание, что заставило соседей принять «жёсткие» меры.
Приехавшие к нарушителю сотрудники полиции составили материал и передали его в административную комиссию. Мужчине придётся заплатить штраф в размере от одной до трёх тысяч рублей. В мэрии пояснили, что житель Владивостока впервые привлечён к ответственности за данное нарушение. В следующий раз сумма штрафа увеличится до четырёх тысяч рублей.
Специалисты также напомнили желающим послушать музыку и пошуметь «на полной громкости» о том, что делать это запрещено в период с 22:00 до 09:00 утра, в выходные и праздничные дни с 23:00 до 10:00 и днём с 13:00 до 15:00.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что некоторые жители Приморья любят не только слушать музыку, но и кричать. Так, в доме №44 по улице Верхнепортоваая проживает жительница региона, которую уже неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушение тишины. По словам соседей, в ночное время суток она зачастую «предпочитает» устраивать скандалы.