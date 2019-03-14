Ни свет ни заря: во Владивостоке наказали меломана

В пресс-службе городской администрации корреспонденту агентства рассказали о том, что к административной ответственности привлечён один из жителей столицы Дальнего Востока. В 4:30 утра он включил музыку на полную громкость. Это, естественно, насторожило соседей, которые пытались сделать замечание меломану. Однако развлекающийся житель региона не обратил на это внимание, что заставило соседей принять «жёсткие» меры.