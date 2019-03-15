vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 15 марта 2019, 04:38

Published 15 марта 2019, 04:38

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Мусор загорелся в центре Владивостока

Мусор загорелся в центре Владивостока

15 марта 2019, 04:38
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Пожар
В столице Дальнего Востока в районе Океанского проспекта в грузовом автомобиле загорелся мусор. Некоторые жители Владивостока стали очевидцами небольшого пожара. В ликвидации последствий потребовалась помощь спасателей, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Пресс-секретарь ГУ МЧС России по региону Михаил Исаметов рассказал корреспонденту агентства о том, что в пятницу, 15 марта, в 12:14 пожарным поступила информация о том, что в грузовике в районе Океанского проспекта загорелся мусор. Через четыре минуты представители ведомства прибыли на место происшествия. Им потребовалось всего 13 минут на то, чтобы полностью ликвидировать возгорание.

В итоге, площадь пожара составила шесть квадратных метров. А в тушении были задействованы четыре представителя МЧС России по Приморью и одна единица техники.

В социальной сети Instagram в паблике dpscontrol_125rus разместили видеоматериал с места событий. Очевидцы пояснили, что в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в начале февраля текущего года на трассе от приморского города Фокино в сторону Большого Камня приморцев остановили сотрудники ВАИ. Сотрудники ведомства таким образом пытались предупредить водителя, что в кузове его грузовика что-то загорелось. В комментариях приморцы и сами не смогли объяснить, от чего мог возникнуть небольшой пожар.

Материалы по теме
Абракадабра какая-то: в Приморье грузовик с пассажирами едва не сгорел на ходу
#Новости#Пожар#Владивосток#Эксклюзив
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика