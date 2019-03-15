Мусор загорелся в центре Владивостока

Пресс-секретарь ГУ МЧС России по региону Михаил Исаметов рассказал корреспонденту агентства о том, что в пятницу, 15 марта, в 12:14 пожарным поступила информация о том, что в грузовике в районе Океанского проспекта загорелся мусор. Через четыре минуты представители ведомства прибыли на место происшествия. Им потребовалось всего 13 минут на то, чтобы полностью ликвидировать возгорание.