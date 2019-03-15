Мусор загорелся в центре Владивостока

Posted 15 марта 2019, 04:38
Published 15 марта 2019, 04:38
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Пресс-секретарь ГУ МЧС России по региону Михаил Исаметов рассказал корреспонденту агентства о том, что в пятницу, 15 марта, в 12:14 пожарным поступила информация о том, что в грузовике в районе Океанского проспекта загорелся мусор. Через четыре минуты представители ведомства прибыли на место происшествия. Им потребовалось всего 13 минут на то, чтобы полностью ликвидировать возгорание.
В итоге, площадь пожара составила шесть квадратных метров. А в тушении были задействованы четыре представителя МЧС России по Приморью и одна единица техники.
В социальной сети Instagram в паблике dpscontrol_125rus разместили видеоматериал с места событий. Очевидцы пояснили, что в результате происшествия никто не пострадал.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в начале февраля текущего года на трассе от приморского города Фокино в сторону Большого Камня приморцев остановили сотрудники ВАИ. Сотрудники ведомства таким образом пытались предупредить водителя, что в кузове его грузовика что-то загорелось. В комментариях приморцы и сами не смогли объяснить, от чего мог возникнуть небольшой пожар.