Очередной крупный бизнес в Приморье разваливается на куски

Компания продаёт свинарники, склады для хранения зерна, убойный цех, кормоподготовительную линию, бойню и различное оборудование для работы с тушами. Проблемы у предприятия начались четыре года назад, когда эксперты обнаружили у свиней, содержащихся на предприятии ящур. Дальше история прибыльного приморского предприятия начала омрачаться, пока не привела к его полной ликвидации. Сейчас компания проходит процедуру банкротства.