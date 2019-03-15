Очередной крупный бизнес в Приморье разваливается на куски

Posted 15 марта 2019, 02:44
Published 15 марта 2019, 02:44
Modified 18 февраля, 06:55
Updated 18 февраля, 06:55
Компания продаёт свинарники, склады для хранения зерна, убойный цех, кормоподготовительную линию, бойню и различное оборудование для работы с тушами. Проблемы у предприятия начались четыре года назад, когда эксперты обнаружили у свиней, содержащихся на предприятии ящур. Дальше история прибыльного приморского предприятия начала омрачаться, пока не привела к его полной ликвидации. Сейчас компания проходит процедуру банкротства.
По информации базы данных СПАРК-Интерфакс, ООО «Спасский бекон» принадлежит Сергею Деркачу (99,9 %), владельцу ООО «Племенное животноводческое племенное хозяйство «Ружино». В компании числятся всего три сотрудника, «Спасский бекон» является залогодателем в 15 сделках. Балансовая стоимость всего имущества предприятия составляет 1,9 миллиарда рублей, один только уставный капитал компании включает в себя 238 511 494 рубля.
Согласно отчёту оценщика об оценке имущества должника, некоторое движимое и недвижимое имущество компании обременено залоговыми требованиями АО «Россельхозбанк». Процедура наблюдения была инициирована для ООО «Спасский бекон» ещё в прошлом году. Компания находится в стадии ликвидации.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в Спасском районе Приморья на территории шести подсобных хозяйств была зафиксирована очередная вспышка ящура. Постановление об изъятии животных опубликовано на официальном сайте краевой администрации. В пресс-службе краевой администрации отмечали, что краевые власти закупили около 128 тысяч доз вакцины против вируса. Позднее карантин, наложенный на шесть приморских предприятий был снят.