Любовь к презренному металлу довела чекиста-дальневосточника до тюрьмы

Вину Костенко удалось доказать. Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке вынес подсудимому приговор в соответствии с 4 частью 159 статьи и 1 частью 191 статьи УК РФ. Своё наказание, а именно 11 лет лишения свободы, бывший следователь будет отбывать в колонии общего режима. Также фигуранта лишили звания майора юстиции и назначили штраф в размере 500 тысяч рублей. Помимо прочего виновник обязан выплатить Гохрану РФ многомиллионный ущерб. Стоит отметить, что сторона защиты с обвинением не согласна. Константин Костенко приговор суда планирует обжаловать.