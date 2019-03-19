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Posted 19 марта 2019, 07:09

Published 19 марта 2019, 07:09

Modified 16 августа 2022, 19:45

Updated 16 августа 2022, 19:45

Любовь к презренному металлу довела чекиста-дальневосточника до тюрьмы

Любовь к презренному металлу довела чекиста-дальневосточника до тюрьмы

19 марта 2019, 07:09
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Мошенничество
Бывшего следователя ФСБ по Магаданской области приговорили к 11 годам лишения свободы. Приговор по делу о мошенничестве в особо крупных размерах вынес Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Следователь ФСБ, майор юстиции Константин Костенко благодаря своим служебным полномочиям с 2012 по 2015 год менял золотые самородки на фальшивые. Таким образом госслужащий украл 12 килограммов чистого золота. Весь ущерб оценивается в 23,8 миллиона рублей.

Вину Костенко удалось доказать. Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке вынес подсудимому приговор в соответствии с 4 частью 159 статьи и 1 частью 191 статьи УК РФ. Своё наказание, а именно 11 лет лишения свободы, бывший следователь будет отбывать в колонии общего режима. Также фигуранта лишили звания майора юстиции и назначили штраф в размере 500 тысяч рублей. Помимо прочего виновник обязан выплатить Гохрану РФ многомиллионный ущерб. Стоит отметить, что сторона защиты с обвинением не согласна. Константин Костенко приговор суда планирует обжаловать.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что бывший гендиректор ОАО «Приморсантехмонтаж» грамотно обворовывал свою же компанию. Теперь ему грозит девять лет за решёткой. Ленинский районный суд вынес подсудимому приговор.

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