vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 20 марта 2019, 03:55

Published 20 марта 2019, 03:55

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

Мэрия Владивостока сделала предупреждение из-за непогоды

20 марта 2019, 03:55
Сюжет
Погода
Владивосток готовится к ухудшению погодных условий. Предупреждение о непогоде сделала администрация города, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Ночью в четверг, 21 марта, начнутся осадки в виде дождя. Утром они перейдут в мокрый снег. Завтра в обеденное время тоже ожидаются осадки в виде снега. Ко всему прочему усилится ветер до 17-22 метров в секунду. В связи с этим автомобилистам краевого центра следует быть предельно внимательными – возможны гололедные явления.

Как корреспонденту агентства рассказали в единой дежурной диспетчерской службе, городские службы жизнеобеспечения приведены перешли на режим готовности к ликвидации возможных последствий, вызванных неблагоприятными погодными условиями.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что на этой неделе Приморье могут задеть два циклона подряд, оба во второй половине семидневки. При этом ожидается похолодание и усиление ветра. Один из вихрей уже подошёл к региону.

#Новости#Общество#Погода#Ледяной дождь#Дождь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика