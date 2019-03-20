Мэрия Владивостока сделала предупреждение из-за непогоды

Posted 20 марта 2019, 03:55
Published 20 марта 2019, 03:55
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
Ночью в четверг, 21 марта, начнутся осадки в виде дождя. Утром они перейдут в мокрый снег. Завтра в обеденное время тоже ожидаются осадки в виде снега. Ко всему прочему усилится ветер до 17-22 метров в секунду. В связи с этим автомобилистам краевого центра следует быть предельно внимательными – возможны гололедные явления.
Как корреспонденту агентства рассказали в единой дежурной диспетчерской службе, городские службы жизнеобеспечения приведены перешли на режим готовности к ликвидации возможных последствий, вызванных неблагоприятными погодными условиями.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что на этой неделе Приморье могут задеть два циклона подряд, оба во второй половине семидневки. При этом ожидается похолодание и усиление ветра. Один из вихрей уже подошёл к региону.