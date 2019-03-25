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Posted 25 марта 2019, 01:55

Published 25 марта 2019, 01:55

Modified 17 февраля, 19:09

Updated 17 февраля, 19:09

Без ушей: во Владивостоке орудовали серийные воришки

25 марта 2019, 01:55
Сюжет
Кража
Серийных воров задержали в Приморье. Мужчины специализировались на кражах автомобильных боковых зеркал, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как корреспонденту агентства рассказали в пресс-службе главного управления МВД России по Владивостоку, в полицию обратилась жительница Первомайского района, рассказавшая о том, что с её машины неизвестные сняли боковые зеркала.

Спустя время сотрудники ведомства задержали двух подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались двое ранее судимых мужчин – 24 и 25 лет. В отделении они сознались в совершении грабежа. Более того, установлена их причастность к шести аналогичным преступлениям. Злоумышленники продавали похищенные зеркала через сайты объявлений. Общая сумма ущерба, причинённого потерпевшим, превысила 200 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по второй части 158 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину).

Преступникам грозит до 5 лет лишения свободы. Подозреваемые взяты под стражу. Сейчас полицейские выясняют причастность фигурантов уголовного дела к ранее совершенным имущественным преступлениям.

#Новости#Общество#Владивосток#Кража#Автомобиль#Воры
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