Без ушей: во Владивостоке орудовали серийные воришки

Спустя время сотрудники ведомства задержали двух подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались двое ранее судимых мужчин – 24 и 25 лет. В отделении они сознались в совершении грабежа. Более того, установлена их причастность к шести аналогичным преступлениям. Злоумышленники продавали похищенные зеркала через сайты объявлений. Общая сумма ущерба, причинённого потерпевшим, превысила 200 тысяч рублей.