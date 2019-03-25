Упал, очнулся – дно: как спасали ребёнка в Приморье

В пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю корреспонденту агентства рассказали о том, что в Уссурийске на пульт пожарной охраны поступило сообщение о том, что в шахту ливнёвки провалился ребёнок. Через восемь минут спасатели оказались на месте происшествия. Как оказалось, 9-летний мальчик находился на глубине четырёх метров и самостоятельно выбраться просто не смог. Пока представители ведомства при помощи штурмовой лестницы пытались вытащить ребёнка, мальчика всячески поддерживали, отвлекая от происходящего.