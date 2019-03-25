Упал, очнулся – дно: как спасали ребёнка в Приморье

Posted 25 марта 2019, 06:19
Published 25 марта 2019, 06:19
Modified 16 августа 2022, 19:42
Updated 16 августа 2022, 19:42
В пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю корреспонденту агентства рассказали о том, что в Уссурийске на пульт пожарной охраны поступило сообщение о том, что в шахту ливнёвки провалился ребёнок. Через восемь минут спасатели оказались на месте происшествия. Как оказалось, 9-летний мальчик находился на глубине четырёх метров и самостоятельно выбраться просто не смог. Пока представители ведомства при помощи штурмовой лестницы пытались вытащить ребёнка, мальчика всячески поддерживали, отвлекая от происходящего.
Через четыре минуты ребёнка подняли на землю. Осмотрев его, они заметили у мальчика резаную рану ноги. Пострадавшего забрали сотрудники скорой медицинской помощи.
Представители ведомства, в свою очередь, обратились к жителям региона с просьбой тщательней присматривать за своими детьми и не оставлять их без присмотра.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что увидеть «дно» могут не только дети, но и взрослые. В феврале 2018 года приморские спасатели эвакуировали угодившего в колодец мужчину. Инцидент случился в Находке. Медики увезли пострадавшего в больницу. По предварительной информации, на тот момент времени мужчина не имел определенного места жительства.