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Posted 26 марта 2019, 04:04

Published 26 марта 2019, 04:04

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

В Приморье раскрыта ячейка запрещённой религиозной организации

В Приморье раскрыта ячейка запрещённой религиозной организации

26 марта 2019, 04:04
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Следствием были обнаружены два лидера религиозной ячейки, запрещённой на территории России, сообщает РИА «Восток-Медиа». Группа организовывала собрания и вербовку новых членов.

Следственные органы Российской Федерации по Приморскому краю возбудили уголовное дело по признакам организации деятельности экстремистской группы.

По данным ведомства, в период с 25 апреля 2018 года по настоящее время группа проводила созыв и проведение собраний, а также принимала непосредственное участие в проводимых собраниях, направленных на продолжение деятельности религиозного объединения, которое в соответствии с решением Верховного Суда Российской Федерации ликвидировано в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

В ходе оперативно-следственных действий уставлены два лидера запрещённой организации. Они вербовали новых членов, выполняли действия, направленные, разъяснение норм, устоев, правил, запретов и ограничений, в целях пропаганды запрещённой организации и принимали непосредственное участие в собраниях.

Во время проведения одного из собраний организации установлены и другие участники. В настоящее время следствием устанавливается роль каждого из них.

В рамках расследования уголовного дела проведены обыски, изъята экстремистская литература и назначены судебные экспертизы.

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