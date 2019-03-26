В Приморье раскрыта ячейка запрещённой религиозной организации

Posted 26 марта 2019, 04:04
Published 26 марта 2019, 04:04
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Следственные органы Российской Федерации по Приморскому краю возбудили уголовное дело по признакам организации деятельности экстремистской группы.
По данным ведомства, в период с 25 апреля 2018 года по настоящее время группа проводила созыв и проведение собраний, а также принимала непосредственное участие в проводимых собраниях, направленных на продолжение деятельности религиозного объединения, которое в соответствии с решением Верховного Суда Российской Федерации ликвидировано в связи с осуществлением экстремистской деятельности.
В ходе оперативно-следственных действий уставлены два лидера запрещённой организации. Они вербовали новых членов, выполняли действия, направленные, разъяснение норм, устоев, правил, запретов и ограничений, в целях пропаганды запрещённой организации и принимали непосредственное участие в собраниях.
Во время проведения одного из собраний организации установлены и другие участники. В настоящее время следствием устанавливается роль каждого из них.
В рамках расследования уголовного дела проведены обыски, изъята экстремистская литература и назначены судебные экспертизы.