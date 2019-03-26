В Приморье раскрыта ячейка запрещённой религиозной организации

По данным ведомства, в период с 25 апреля 2018 года по настоящее время группа проводила созыв и проведение собраний, а также принимала непосредственное участие в проводимых собраниях, направленных на продолжение деятельности религиозного объединения, которое в соответствии с решением Верховного Суда Российской Федерации ликвидировано в связи с осуществлением экстремистской деятельности.