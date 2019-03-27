Коллектор изготовил порноколлаж с ребёнком из Хабаровска ради премии

Posted 27 марта 2019, 05:09
Published 27 марта 2019, 05:09
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
В Следственном комитете России по Хабаровскому краю корреспонденту агентства рассказали о том, что инцидент произошёл ещё в апреле 2018 года. Житель Хабаровского края решил взять кредит в одной из микрофинансовых организаций на сумму 19 тысяч рублей. Вовремя вернуть деньги он не смог. С ним начал работать коллектор филиала финансовой организации, который расположен в Иркутске.
В ноябре прошлого года сумма долга возросла до 197 тысяч рублей. Коллектор в это время решил жестко обойтись с должником. Он изготовил фотоколлаж порнографического содержания с участием несовершеннолетнего ребёнка должника. В дальнейшем фотографию он распространил в сети Интернет.
Следователи установили личность коллектора, который пытался скрыться. В марте 2019 года из Иркутска он прибыл в Хабаровский край, где дал признательные показания и раскаялся в содеянном. 38-летний мужчина пояснил, что он просто пытался получить премию. А это возможно было только в случае, если житель Хабаровского края полностью погасит свой долг с процентами.
Сейчас мужчина заключён под стражу. Расследование уголовного дела за изготовление и оборот материала с порнографическим изображением несовершеннолетнего ребёнка продолжается.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в ноябре прошлого года жителя Хабаровского края коллекторы шантажировали фотоколлажем порнографического содержания с изображением его несовершеннолетней дочери. Из-за этого девочка стала не только объектом насмешек сверстников, но и впала в депрессию.