Коллектор изготовил порноколлаж с ребёнком из Хабаровска ради премии

Следователи установили личность коллектора, который пытался скрыться. В марте 2019 года из Иркутска он прибыл в Хабаровский край, где дал признательные показания и раскаялся в содеянном. 38-летний мужчина пояснил, что он просто пытался получить премию. А это возможно было только в случае, если житель Хабаровского края полностью погасит свой долг с процентами.