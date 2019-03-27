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Posted 27 марта 2019, 05:09

Published 27 марта 2019, 05:09

Modified 17 февраля, 19:12

Updated 17 февраля, 19:12

Коллектор изготовил порноколлаж с ребёнком из Хабаровска ради премии

Коллектор изготовил порноколлаж с ребёнком из Хабаровска ради премии

27 марта 2019, 05:09
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Хабаровском крае под стражу взят 38-летний гражданин, который был депортирован из Иркутска в Хабаровск. Ранее он являлся сотрудником микрофинансовой организации, пытался жестоким способом получить деньги от должника, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В Следственном комитете России по Хабаровскому краю корреспонденту агентства рассказали о том, что инцидент произошёл ещё в апреле 2018 года. Житель Хабаровского края решил взять кредит в одной из микрофинансовых организаций на сумму 19 тысяч рублей. Вовремя вернуть деньги он не смог. С ним начал работать коллектор филиала финансовой организации, который расположен в Иркутске.

В ноябре прошлого года сумма долга возросла до 197 тысяч рублей. Коллектор в это время решил жестко обойтись с должником. Он изготовил фотоколлаж порнографического содержания с участием несовершеннолетнего ребёнка должника. В дальнейшем фотографию он распространил в сети Интернет.

Следователи установили личность коллектора, который пытался скрыться. В марте 2019 года из Иркутска он прибыл в Хабаровский край, где дал признательные показания и раскаялся в содеянном. 38-летний мужчина пояснил, что он просто пытался получить премию. А это возможно было только в случае, если житель Хабаровского края полностью погасит свой долг с процентами.

Сейчас мужчина заключён под стражу. Расследование уголовного дела за изготовление и оборот материала с порнографическим изображением несовершеннолетнего ребёнка продолжается.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в ноябре прошлого года жителя Хабаровского края коллекторы шантажировали фотоколлажем порнографического содержания с изображением его несовершеннолетней дочери. Из-за этого девочка стала не только объектом насмешек сверстников, но и впала в депрессию.

#Новости#Хабаровский край#Общество#Дальний Восток#Хабаровск#Школьница#Несовершеннолетние
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