На Дальнем Востоке гектар огородили «трусельковой» поляной

Posted 27 марта 2019, 03:54
Published 27 марта 2019, 03:54
Modified 18 февраля, 06:32
Updated 18 февраля, 06:32
Видеоматериал с места событий очевидец опубликовал в instagram-паблике dps_vl. Житель Дальневосточного федерального округа пояснил, что во время семейного отдыха в лесу он нашёл то, чего явно не ожидал увидеть.
«Кто-то взял, связал трусы между собой всякие-всякие разные и протянул верёвку между деревьями. Трусов очень много», – рассказал очевидец.
Посмотрев видео, можно услышать слова местного жителя «в Свободном». Поэтому неизвестно, о каком именно регионе идёт речь. В Приморском крае в Лазовском районе расположено село Свободное, однако в Амурской области есть город Свободный. Видеоматериал пользуется популярностью среди подписчиков. За 20 часов его посмотрели 98,5 тысяч пользователей.
Помимо «лайков» жители Дальнего Востока бурно комментируют появление интересной поляны.
«Огородили дальневосточный гектар», «Трусельковая поляна», «Поляна любви», «Шаманские обряды, может, проводили», «Кто-то участок свой решил «оцепить», – предположили пользователи.
Есть и те, кому явно не понравилось чувство юмора неизвестных. В комментариях пользователи заявили, что необходимо обратиться с заявлением в полицию.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье организовали крабовую свалку. Внушительная мусорная куча биологических отходов появилась в районе бухты Щитовая.