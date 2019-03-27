На Дальнем Востоке гектар огородили «трусельковой» поляной

Посмотрев видео, можно услышать слова местного жителя «в Свободном». Поэтому неизвестно, о каком именно регионе идёт речь. В Приморском крае в Лазовском районе расположено село Свободное, однако в Амурской области есть город Свободный. Видеоматериал пользуется популярностью среди подписчиков. За 20 часов его посмотрели 98,5 тысяч пользователей.