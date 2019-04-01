Бывшие самолёты «ВладАвиа» применят для обеспечения космических полётов

Примечательно, что ранее эти два самолёта эксплуатировались авиакомпанией «Владивосток Авиа» в числе восьми машин этого типа. В 2013 году самолёты Ту-204-300 были выведены из эксплуатации в связи с приостановкой деятельности этой авиакомпании. В 2014 году между собственником этих воздушных судов, компанией «Ильюшин Финанс» и «Роскосмосом» был заключён договор о переоборудовании двух самолётов постройки 2008 года для нужд ведомства.