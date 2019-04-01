Бывшие самолёты «ВладАвиа» применят для обеспечения космических полётов

Posted 1 апреля 2019, 00:21
Published 1 апреля 2019, 00:21
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
Самолёт получил собственное имя в честь конструктора Сергея Королёва. Основным назначением самолётов этой модификации являются беспосадочные полёты из Москвы на космодром Восточный и обратно. По словам начальника Центра подготовки космонавтов Павла Власова, основными задачами самолётов этого класса станет перевозка космонавтов и специалистов «Роскосмоса» на космодромы, возвращение их после посадки на базу, а также летные тренировки космонавтов по проведению визуально-инструментальных наблюдений.
В начале апреля Центру подготовки космонавтов передадут второй самолёт Ту-204-300, который назван в честь космонавта Юрия Гагарина, его перегон запланирован на начало апреля. Оба самолёта выполнены по единому проекту в специальной компоновке, позволяющей перевозить до 53 пассажиров, размещённых в трёх салонах и шести специализированных купе для космонавтов. Также на самолётах установлена система спутниковой связи, которая обеспечивает во время полёта телефонную связь и доступ в интернет.
Примечательно, что ранее эти два самолёта эксплуатировались авиакомпанией «Владивосток Авиа» в числе восьми машин этого типа. В 2013 году самолёты Ту-204-300 были выведены из эксплуатации в связи с приостановкой деятельности этой авиакомпании. В 2014 году между собственником этих воздушных судов, компанией «Ильюшин Финанс» и «Роскосмосом» был заключён договор о переоборудовании двух самолётов постройки 2008 года для нужд ведомства.
Переоборудование самолётов осуществлял их изготовитель, ульяновское АО «Авиастар-СП», где оба борта находились с начала 2014 года. Предполагалось, что оба самолёта войдут в строй в 2015-2016 годах, однако в итоге программа затянулась. Лётные испытания обеих машин начались только в 2018 году.