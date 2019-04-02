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Posted 2 апреля 2019, 06:11

Published 2 апреля 2019, 06:11

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Во Владивостоке после школьных соревнований умер ребёнок

Во Владивостоке после школьных соревнований умер ребёнок

2 апреля 2019, 06:11
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Школьники
В середине марта 2019 года в одной из школ в столице Дальнего Востока ребёнку стало плохо. Ему потребовалась медицинская помощь. Через две недели школьник скончался. По данному факту организована проверка, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю, подполковник юстиции Аврора Римская рассказала корреспонденту агентства о том, что во Владивостоке проводится доследственная проверка по факту инцидента, произошедшего в одной из школ Ленинского района Владивостока в среду, 13 марта. По предварительной информации, во время спортивных мероприятий ученику 8-го класса стало плохо. Ему потребовалась медицинская помощь. Позже в больнице мальчик впал в кому, а через две недели ученик умер.

После доследственной проверки будут приняты соответствующие решения.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в начале февраля 2019 года в одной из школ в Советском районе Приморья во время урока умер шестиклассник. У мальчика, по предварительной информации, остановилось сердце. Доследственную проверку организовали представители прокуратуры Приморского края и Следственного управления Следственного комитета России по региону.

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