Во Владивостоке после школьных соревнований умер ребёнок

Posted 2 апреля 2019, 06:11
Published 2 апреля 2019, 06:11
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю, подполковник юстиции Аврора Римская рассказала корреспонденту агентства о том, что во Владивостоке проводится доследственная проверка по факту инцидента, произошедшего в одной из школ Ленинского района Владивостока в среду, 13 марта. По предварительной информации, во время спортивных мероприятий ученику 8-го класса стало плохо. Ему потребовалась медицинская помощь. Позже в больнице мальчик впал в кому, а через две недели ученик умер.
После доследственной проверки будут приняты соответствующие решения.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в начале февраля 2019 года в одной из школ в Советском районе Приморья во время урока умер шестиклассник. У мальчика, по предварительной информации, остановилось сердце. Доследственную проверку организовали представители прокуратуры Приморского края и Следственного управления Следственного комитета России по региону.