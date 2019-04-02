Во Владивостоке после школьных соревнований умер ребёнок

Старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю, подполковник юстиции Аврора Римская рассказала корреспонденту агентства о том, что во Владивостоке проводится доследственная проверка по факту инцидента, произошедшего в одной из школ Ленинского района Владивостока в среду, 13 марта. По предварительной информации, во время спортивных мероприятий ученику 8-го класса стало плохо. Ему потребовалась медицинская помощь. Позже в больнице мальчик впал в кому, а через две недели ученик умер.