Новый министр появился в правительстве Хабаровского края

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что кадровые изменения произошли в администрации Владивостока. После того, как почти единогласным решением депутатов Думы Владивостока Олег Гуменюк был избран на пост главы города, трое вице-мэров покинули свои посты. Первым заместителем главы города была назначена Ольга Козерацкая. А Константин Лобода стал заместителем главы города.