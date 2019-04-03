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Posted 3 апреля 2019, 05:25

Published 3 апреля 2019, 05:25

Modified 18 февраля, 06:55

Updated 18 февраля, 06:55

Новый министр появился в правительстве Хабаровского края

3 апреля 2019, 05:25
Сюжет
Правительство
У министерства имущественных отношений Хабаровского края появился руководитель. В должность министра вступил Олег Ожегов, который с января 2019 года только лишь исполнял обязанности министра. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

В пресс-службе правительства Хабаровского края корреспонденту агентства рассказали о том, что глава региона Сергей Фургал подписал распоряжение о назначении Олега Ожегова на пост министра имущественных отношений правительства края. Ранее, с января текущего года, он лишь исполнял обязанности министра.

С 2002 года Олег Ожегов находился на различных должностях, связанных с вопросами земельно-имущественных отношений, в администрации Хабаровска, правительства региона, министерства РФ по развитию Дальнего Востока.

В 2015 году теперь уже руководитель министерства имущественных отношений перешёл на работу в правительство Хабаровского края на должность начальника управления земельными ресурсами министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики края.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что кадровые изменения произошли в администрации Владивостока. После того, как почти единогласным решением депутатов Думы Владивостока Олег Гуменюк был избран на пост главы города, трое вице-мэров покинули свои посты. Первым заместителем главы города была назначена Ольга Козерацкая. А Константин Лобода стал заместителем главы города.

С пятого апреля текущего года в должность вице-мэра вступит Татьяна Бережная.

#Новости#Хабаровский край#Дальний Восток#Хабаровск#Власть#Правительство
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