Новый министр появился в правительстве Хабаровского края

Posted 3 апреля 2019, 05:25
Published 3 апреля 2019, 05:25
Modified 18 февраля, 06:55
Updated 18 февраля, 06:55
В пресс-службе правительства Хабаровского края корреспонденту агентства рассказали о том, что глава региона Сергей Фургал подписал распоряжение о назначении Олега Ожегова на пост министра имущественных отношений правительства края. Ранее, с января текущего года, он лишь исполнял обязанности министра.
С 2002 года Олег Ожегов находился на различных должностях, связанных с вопросами земельно-имущественных отношений, в администрации Хабаровска, правительства региона, министерства РФ по развитию Дальнего Востока.
В 2015 году теперь уже руководитель министерства имущественных отношений перешёл на работу в правительство Хабаровского края на должность начальника управления земельными ресурсами министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики края.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что кадровые изменения произошли в администрации Владивостока. После того, как почти единогласным решением депутатов Думы Владивостока Олег Гуменюк был избран на пост главы города, трое вице-мэров покинули свои посты. Первым заместителем главы города была назначена Ольга Козерацкая. А Константин Лобода стал заместителем главы города.
С пятого апреля текущего года в должность вице-мэра вступит Татьяна Бережная.