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Posted 6 апреля 2019, 05:03

Published 6 апреля 2019, 05:03

Modified 16 августа 2022, 19:42

Updated 16 августа 2022, 19:42

Во время тушения складов во Владивостоке пострадал пожарный

Во время тушения складов во Владивостоке пострадал пожарный

6 апреля 2019, 05:03
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Пожар
Во время тушения пожара в районе улицы Карьерная в столице Дальнего Востока пострадал сотрудник МЧС России по Приморскому краю. Эту информацию корреспонденту агентства подтвердил пресс-секретарь ведомства Михаил Исаметов.

По предварительной информации, во время тушения складов, расположенных в районе улицы Карьерная, произошёл обвал конструкции. Из-за этого пострадал один из пожарных. На место происшествия прибыли сотрудники скорой медицинской помощи, которые его и госпитализировали.

В ведомстве пояснили, что сейчас мужчина находится на лечении в медицинском учреждении. Представители МЧС России по Приморскому краю взяли на контроль ситуацию.

«Родственникам пострадавшего будет оказана психологическая помощь», - рассказал Михаил Исаметов.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в ночь на субботу, 6 апреля, в районе улицы Карьерная произошёл пожар. Прибывшие на место происшествия спасатели увидели, что горят склады стройматериалов. Целая ночь потребовалась представителям ведомства на то, чтобы ликвидировать открытое горение.

В итоге, площадь возгорания составила 2500 квадратных метров. В тушении были задействованы 48 человек личного состава и 12 единиц техники.

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