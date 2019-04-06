Во время тушения складов во Владивостоке пострадал пожарный

Posted 6 апреля 2019, 05:03
Published 6 апреля 2019, 05:03
Modified 16 августа 2022, 19:42
Updated 16 августа 2022, 19:42
По предварительной информации, во время тушения складов, расположенных в районе улицы Карьерная, произошёл обвал конструкции. Из-за этого пострадал один из пожарных. На место происшествия прибыли сотрудники скорой медицинской помощи, которые его и госпитализировали.
В ведомстве пояснили, что сейчас мужчина находится на лечении в медицинском учреждении. Представители МЧС России по Приморскому краю взяли на контроль ситуацию.
«Родственникам пострадавшего будет оказана психологическая помощь», - рассказал Михаил Исаметов.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в ночь на субботу, 6 апреля, в районе улицы Карьерная произошёл пожар. Прибывшие на место происшествия спасатели увидели, что горят склады стройматериалов. Целая ночь потребовалась представителям ведомства на то, чтобы ликвидировать открытое горение.
В итоге, площадь возгорания составила 2500 квадратных метров. В тушении были задействованы 48 человек личного состава и 12 единиц техники.