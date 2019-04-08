Приморские рыболовецкие компании спорят из-за сорока пяти миллионов рублей

В этот же день в арбитражном суде отложили рассмотрение другого громкого дела, о котором ранее сообщало РИА «Восток-Медиа». Тихоокеанское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования судится с компанией «Тернейлес» (ИНН 2528000813) из-за вреда, причинённого, по мнению специалистов ведомства, почвам в результате несанкционированного размещения отходов производства.