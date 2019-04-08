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Posted 8 апреля 2019, 05:57

Published 8 апреля 2019, 05:57

Modified 17 августа 2022, 09:05

Updated 17 августа 2022, 09:05

Приморские рыболовецкие компании спорят из-за сорока пяти миллионов рублей

Приморские рыболовецкие компании спорят из-за сорока пяти миллионов рублей

8 апреля 2019, 05:57
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Восток-Медиа FISH
Компания «Дальтрансфлот» (ИНН 2537068039) подала в суд на компанию ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» (ИНН 2508007948), сообщает РИА «Восток-Медиа». Сумма судебного иска составляет более 45 миллионов рублей.

Арбитражный суд Приморского края принял к рассмотрению судебный иск к компании «Дальтрансфлот». Судоходная компания требует от своих коллег по деятельность – компании ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» 45 137 739 рублей.

По информации базы данных СПАРК-Интерфакс, первое рассмотрение этого разбирательства состоялось 15 марта этого года. Третьего апреля судебное разбирательство по данному делу было отложено.

В этот же день в арбитражном суде отложили рассмотрение другого громкого дела, о котором ранее сообщало РИА «Восток-Медиа». Тихоокеанское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования судится с компанией «Тернейлес» (ИНН 2528000813) из-за вреда, причинённого, по мнению специалистов ведомства, почвам в результате несанкционированного размещения отходов производства.

Специалисты Росприроднадзора считают, что компания нанесла почвам Тернейского района ущерба на 646 805 000 рублей. Эти деньги ведомство намерено взыскать/

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