Приморские рыболовецкие компании спорят из-за сорока пяти миллионов рублей

Posted 8 апреля 2019, 05:57
Published 8 апреля 2019, 05:57
Modified 17 августа 2022, 09:05
Updated 17 августа 2022, 09:05
Арбитражный суд Приморского края принял к рассмотрению судебный иск к компании «Дальтрансфлот». Судоходная компания требует от своих коллег по деятельность – компании ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» – 45 137 739 рублей.
По информации базы данных СПАРК-Интерфакс, первое рассмотрение этого разбирательства состоялось 15 марта этого года. Третьего апреля судебное разбирательство по данному делу было отложено.
В этот же день в арбитражном суде отложили рассмотрение другого громкого дела, о котором ранее сообщало РИА «Восток-Медиа». Тихоокеанское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования судится с компанией «Тернейлес» (ИНН 2528000813) из-за вреда, причинённого, по мнению специалистов ведомства, почвам в результате несанкционированного размещения отходов производства.
Специалисты Росприроднадзора считают, что компания нанесла почвам Тернейского района ущерба на 646 805 000 рублей. Эти деньги ведомство намерено взыскать/