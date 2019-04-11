Новое оборудование получат приморские больницы

«Это маммографы, флюорографы, аппараты УЗИ экспертного класса и другое. Кроме того, в Приморском крае в ближайшем будущем появятся центры амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Они также будут оснащены всем необходимым оборудованием. Здесь будет осуществляться углубленное обследование пациентов с подозрением на раковые заболевания, диспансерное наблюдение онкобольных, проводиться химиотерапия. Зона охвата одного такого учреждения составит не менее 100 тысяч жителей», – сообщил Виктор Фисенко.