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Posted 11 апреля 2019, 07:45

Published 11 апреля 2019, 07:45

Modified 17 августа 2022, 09:05

Updated 17 августа 2022, 09:05

Новое оборудование получат приморские больницы

Новое оборудование получат приморские больницы

11 апреля 2019, 07:45
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В 2019 году бюджетные медицинские учреждения Приморья получат новое оборудование. На эти цели из краевого и федерального бюджетов выделено около 2,7 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе краевой администрации, директор департамента Виктор Фисенко пояснил, что больницы региона получат современное диагностическое и лечебное оборудование.

«Это маммографы, флюорографы, аппараты УЗИ экспертного класса и другое. Кроме того, в Приморском крае в ближайшем будущем появятся центры амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Они также будут оснащены всем необходимым оборудованием. Здесь будет осуществляться углубленное обследование пациентов с подозрением на раковые заболевания, диспансерное наблюдение онкобольных, проводиться химиотерапия. Зона охвата одного такого учреждения составит не менее 100 тысяч жителей», – сообщил Виктор Фисенко.

Кроме того в рамках реализации государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2021 годы, для обследования жителей отдалённых районов края планируется закупить передвижные медицинские комплексы. На эти цели выделено около 170 миллионов рублей.

Напомним, в Приморье активно развиваются выездные формы работы, которые обеспечивают доступность плановой медицинской помощи. Уже несколько лет в регионе работает автопоезд «Забота», оснащение которого позволяет проводить лабораторные, функциональные и лучевые методы диагностики.

#Новости#Общество#Владивосток#АПК
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