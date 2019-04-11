Новое оборудование получат приморские больницы

Posted 11 апреля 2019, 07:45
Published 11 апреля 2019, 07:45
Modified 17 августа 2022, 09:05
Updated 17 августа 2022, 09:05
Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе краевой администрации, директор департамента Виктор Фисенко пояснил, что больницы региона получат современное диагностическое и лечебное оборудование.
«Это маммографы, флюорографы, аппараты УЗИ экспертного класса и другое. Кроме того, в Приморском крае в ближайшем будущем появятся центры амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Они также будут оснащены всем необходимым оборудованием. Здесь будет осуществляться углубленное обследование пациентов с подозрением на раковые заболевания, диспансерное наблюдение онкобольных, проводиться химиотерапия. Зона охвата одного такого учреждения составит не менее 100 тысяч жителей», – сообщил Виктор Фисенко.
Кроме того в рамках реализации государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2021 годы, для обследования жителей отдалённых районов края планируется закупить передвижные медицинские комплексы. На эти цели выделено около 170 миллионов рублей.
Напомним, в Приморье активно развиваются выездные формы работы, которые обеспечивают доступность плановой медицинской помощи. Уже несколько лет в регионе работает автопоезд «Забота», оснащение которого позволяет проводить лабораторные, функциональные и лучевые методы диагностики.