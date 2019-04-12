Крупный скотомогильник ликвидируют в Комсомольске-на-Амуре

Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе администрации Комсомольска-на-Амуре, по сложившейся ситуации было проведено внеплановое заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. Там напомнили о том, что в районе города был найден крупный скотомогильник. Предположительно, он «хранил» в себе около 150 фрагментов тел крупного рогатого скота, разделки рыбы. На некоторых объектах были прикреплены специальные бирки, однако скот на территории города на учёт поставлен не был.