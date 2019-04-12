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Posted 12 апреля 2019, 06:05

Published 12 апреля 2019, 06:05

Modified 17 августа 2022, 09:05

Updated 17 августа 2022, 09:05

Крупный скотомогильник ликвидируют в Комсомольске-на-Амуре

Крупный скотомогильник ликвидируют в Комсомольске-на-Амуре

12 апреля 2019, 06:05
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Животные
В начале текущей недели в районе ручья Клюквенный в Комсомольске-на-Амуре обнаружили около 150 фрагментов крупного рогатого скота. В администрации города было принято решение ликвидировать скотомогильник. В полиции устанавливают личность тех, кто мог это сделать, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе администрации Комсомольска-на-Амуре, по сложившейся ситуации было проведено внеплановое заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. Там напомнили о том, что в районе города был найден крупный скотомогильник. Предположительно, он «хранил» в себе около 150 фрагментов тел крупного рогатого скота, разделки рыбы. На некоторых объектах были прикреплены специальные бирки, однако скот на территории города на учёт поставлен не был.

По итогам заседания было принято решение ликвидировать скотомогильник. Сбор и вывоз фрагментов должен был начаться в пятницу, 12 апреля.

В полиции сейчас выясняют личности тех, кто может быть причастен к инциденту. Пробы фрагментов были переданы в лабораторию на обследование. В администрации пояснили, что станция по борьбе с болезнями животных проведёт обработку местности, где были обнаружены фрагменты животных. А специалисты «Горводоканала» возьмут пробы воды из источников.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в конце января текущего года скотомогильник был найден под Хабаровском. Склад овечьих шкур и рогов кто-то обустроил прямо на Матвеевском шоссе недалеко от аэропорта.

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#Новости#Хабаровский край#Общество#Дальний Восток#Комсомольск-на-Амуре#Животные
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