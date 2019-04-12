Приморье примет национальный этап чемпионата WorldSkills

«За крайние два года площадка в Приморье набрала обороты: она оснащена необходимым оборудованием на 100 процентов. Заявки на проведение именно этой категории соревнования подавалась из нескольких регионов, однако выбрали Приморский край, и совершено справедливо, ведь в дальнейшем площадку в ДВГГТК планируется аккредитовать как специализированный центр компетенций. Оценивать участников будут сертифицированные эксперты, которые прошли определённую аттестацию. В их числе представители из Москвы, Удмуртии, а также из Приморского края. Также на национальном этапе будут присутствовать независимые эксперты, в том числе работодатели», — рассказал член оргкомитета чемпионата.