Приморье примет национальный этап чемпионата WorldSkills

Posted 12 апреля 2019, 06:37
Published 12 апреля 2019, 06:37
Modified 17 августа 2022, 09:05
Updated 17 августа 2022, 09:05
Стоит отметить, что четвёртый региональный чемпионат WorldSkills Russia проходил в крае с 24 по 28 декабря. В нём принимали участие более 250 студентов и школьников со всего региона. Ребята соревновались за звание лучшего более чем в 20 компетенциях, среди которых — «Электромонтажные работы», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Малярно-декоративные работы», «Медицинский и социальный уход», «Парикмахерские услуги», «Кондитерское дело», «Преподавание в младших классах», «Предпринимательство», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» и так далее.
В этом году Приморский край впервые примет чемпионат по профессиональному мастерству в категории «Спасательные работы» на площадке Дальневосточного гуманитарно-технического колледжа. Как отметил в ходе пресс-конференции один из экспертов соревнований, заместитель директора по развитию Хабаровского техникума техносферной безопасности и промышленных технологий Родион Хасанов, площадка для проведения этой компетенции подходит по всем критериям.
«За крайние два года площадка в Приморье набрала обороты: она оснащена необходимым оборудованием на 100 процентов. Заявки на проведение именно этой категории соревнования подавалась из нескольких регионов, однако выбрали Приморский край, и совершено справедливо, ведь в дальнейшем площадку в ДВГГТК планируется аккредитовать как специализированный центр компетенций. Оценивать участников будут сертифицированные эксперты, которые прошли определённую аттестацию. В их числе представители из Москвы, Удмуртии, а также из Приморского края. Также на национальном этапе будут присутствовать независимые эксперты, в том числе работодатели», — рассказал член оргкомитета чемпионата.
Стоит отметить, что в национальном этапе посоревнуются участники в двух разных возрастных группах: от 14 до 16 лет и от 16 до 22 лет. В ходе соревнований школьникам и студентам предстоит выступить в трёх дисциплинах, а именно альпинисткой подготовке, пожарно-спасательной подготовке и спасательных работах. Как рассказал директор Дальневосточного гуманитарно-технического колледжа Виталий Оноприенко, подготовка к проведению соревнований началась ещё в сентябре. Благодаря краевому финансированию площадку удалось оснастить по всем необходимым пунктам.
«В создание площадки вложили колоссальные средства, а именно 16 миллионов рублей. Это позволило приобрести не только необходимое обмундирование и снаряжение, но и также современное качественное оборудование. Теперь студенты здесь смогут готовиться к чемпионатам любых уровней. Более важно и то, что ребята оттачивают в ходе подготовки своё мастерство для дальнейшей работы по профессии. Отмечу, что на площадке посоревнуются команды из 21 субъекта, а это 200 человек в общей сложности», — рассказал директор колледжа.
Одним из важных инструментов WorldSkills является дальнейшее трудоустройство выпускников, которые прошли подготовку по компетенциям. Площадка чемпионата, таким образом, становится местом взаимодействия между предприятиями и выпускниками. Как отметила начальник отдела профессионального образования и науки департамента образования Приморского края Ольга Пермякова, для этого на соревнования приглашаются работодатели из различных компаний и организаций. Победители чемпионата прошлых лет благодаря этому уже устроились на работу и занимают хорошие должности.