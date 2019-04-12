Приморцам с тяжёлыми заболеваниями помогают бесплатно

Posted 12 апреля 2019, 02:46
Published 12 апреля 2019, 02:46
Modified 14 декабря 2023, 16:04
Updated 14 декабря 2023, 16:04
В департаменте труда и социального развития Приморского края объяснили, что количество одиноко проживающих с I группой инвалидности в регионе — 361 человек. Ещё 44 человека — это одиноко проживающие лежачие больные. Несмотря на отсутствие группы инвалидности, эти люди нуждаются в полном постороннем уходе.
«Благодаря изменившемуся порядку оплаты за предоставление социальных услуг, эти граждане получили возможность бесплатного надомного обслуживания.
Специалисты соцобслуживания помогают по хозяйству, ухаживают за больными, следят за состоянием здоровья, проводят оздоровительные и психологические процедуры.
По мнению заместителя директора приморского центра социального обслуживания населения Марии Кузьминой, люди, страдающие серьёзными заболеваниями, хотят получать надлежащий уход в домашних условиях. Сейчас ведётся активная работа по расширению списка стационарозамещающих технологий.
Важно, что всю помощь нуждающиеся люди получают бесплатно. «Хоспис на дому», паллиативный, бинарный патронаж, услуги сиделки, особый уход — вот, что может предложить центр.
Одиноко проживающие лежачие больные могут сэкономить на некоторых социальных услугах, а высвободившиеся средства использовать на другие нужды, например, покупку лекарств.
Развитие стационарозамещающих форм социальных и медицинских услуг, в том числе паллиативной помощи, держит на контроле глава региона Олег Кожемяко.
«Улучшить качество жизни больного человека — это стратегическая задача», — считает губернатор.
Работа по этому направлению ведётся в рамках региональной госпрограммы «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2013–2021 годы, направленной на защиту населения региона.
Узнать всё о социальной помощи на дому можно по телефону Приморского центра социального обслуживания во Владивостоке 8 (423) 260-43-14 или по телефонам филиалов центра. Найти их можно на официальном сайте учреждения.