Приморцам с тяжёлыми заболеваниями помогают бесплатно

В департаменте труда и социального развития Приморского края объяснили, что количество одиноко проживающих с I группой инвалидности в регионе — 361 человек. Ещё 44 человека — это одиноко проживающие лежачие больные. Несмотря на отсутствие группы инвалидности, эти люди нуждаются в полном постороннем уходе.