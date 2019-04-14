В Хабаровском крае начальника ГИБДД заковали в наручники на глазах у коллег

От повторения к практике – специалисты управления ФСБ России по Вяземскому району совместно с местной полицией задержали высокопоставленного служителя закона. Однако подозрения в превышении должностных полномочий оказались не примером для отработки навыков, а реальностью, которую предстоит доказать суду. По сообщению пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю, сотрудник ГИБДД не привлёк к административной ответственности 42-летнего водителя грузовика. В корыстных целях сотрудник Госавтоинспекции скрыл факт управления авто без соответствующих документов. Помимо этого полицейский не поместил машину нарушителя на специализированную стоянку. По факту «Злоупотребления должностными полномочиями» уже возбуждено уголовное дело, а также назначена служебная проверка.