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Posted 14 апреля 2019, 09:56

Published 14 апреля 2019, 09:56

Modified 17 августа 2022, 09:05

Updated 17 августа 2022, 09:05

В Хабаровском крае начальника ГИБДД заковали в наручники на глазах у коллег

14 апреля 2019, 09:56
Показательное задержание подозреваемого провели сотрудники ФСБ в Хабаровском крае. Начальника ГИБДД Вяземского района заковали в наручники прямо на уроке по противодействию коррупции, на глазах у коллег. Представитель закона стал главным антигероем мероприятия, проходившего в стенах МВД, сообщает РИА «Восток-Медиа».

От повторения к практике – специалисты управления ФСБ России по Вяземскому району совместно с местной полицией задержали высокопоставленного служителя закона. Однако подозрения в превышении должностных полномочий оказались не примером для отработки навыков, а реальностью, которую предстоит доказать суду. По сообщению пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю, сотрудник ГИБДД не привлёк к административной ответственности 42-летнего водителя грузовика. В корыстных целях сотрудник Госавтоинспекции скрыл факт управления авто без соответствующих документов. Помимо этого полицейский не поместил машину нарушителя на специализированную стоянку. По факту «Злоупотребления должностными полномочиями» уже возбуждено уголовное дело, а также назначена служебная проверка.

С занятия, на котором находился личный состав полиции, подозреваемого увели в наручниках. Если вина начальника ГИБДД будет доказана, ему грозит увольнение из органов внутренних дел и серьёзное разбирательство по всей строгости закона. Помимо этого к дисциплинарной ответственности будут привлечены непосредственные руководители полицейского.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало, что в Приморье на взятке попался старший лейтенант полиции. Представитель охраны правопорядка получил реальный тюремный срок за совершения преступления коррупционной направленности.

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