vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 16 апреля 2019, 13:47

Published 16 апреля 2019, 13:47

Modified 1 сентября 2022, 03:24

Updated 1 сентября 2022, 03:24

В Британии детям запретят лайкать посты в соцсетях

16 апреля 2019, 13:47
Британский офис комиссара по информации (ICO) выступил с инициативой о запрете детям, проживающим в Великобритании, ставить лайки к записям в Facebook и Instagram.

Как сообщает RNS, данное предложение связано с намерениями государства ужесточить правила защиты детей от информации в Интернете.

Отмечается, что сегодня возрастное ограничение в самых популярных социальных сетях составляет 13 лет. Однако информация о возрасте владельца аккаунта никак не проверяется. Согласно исследованием ICO. Более половины детей в возрасте 11-12 лет имеют аккаунт хотя бы в одной соцсети.

#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика