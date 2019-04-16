В Британии детям запретят лайкать посты в соцсетях

Posted 16 апреля 2019, 13:47
Published 16 апреля 2019, 13:47
Modified 1 сентября 2022, 03:24
Updated 1 сентября 2022, 03:24
Как сообщает RNS, данное предложение связано с намерениями государства ужесточить правила защиты детей от информации в Интернете.
Отмечается, что сегодня возрастное ограничение в самых популярных социальных сетях составляет 13 лет. Однако информация о возрасте владельца аккаунта никак не проверяется. Согласно исследованием ICO. Более половины детей в возрасте 11-12 лет имеют аккаунт хотя бы в одной соцсети.