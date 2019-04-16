В конкурсе «Экономическое возрождение России» победил участник из Приморья

В Москве наградили лауреатов всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России». В этом году в конкурсе приняло рекордное количество человек — 373 участника со всей России. Организаторы мероприятия сообщили, что главной целью журналистского состязания стало стимулирование развитие экономического вектора российской журналистики. Впервые конкурс прошёл в 1993 году, его учредителями стали Торгово-Промышленная Палата России и Союз журналистов России.