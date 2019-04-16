В конкурсе «Экономическое возрождение России» победил участник из Приморья

Posted 16 апреля 2019, 03:11
Published 16 апреля 2019, 03:11
Modified 1 сентября 2022, 02:57
Updated 1 сентября 2022, 02:57
В Москве наградили лауреатов всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России». В этом году в конкурсе приняло рекордное количество человек — 373 участника со всей России. Организаторы мероприятия сообщили, что главной целью журналистского состязания стало стимулирование развитие экономического вектора российской журналистики. Впервые конкурс прошёл в 1993 году, его учредителями стали Торгово-Промышленная Палата России и Союз журналистов России.
«Очень многое было сделано за эти годы, многого удалось добиться, это и продвижение малого бизнеса и реформирование контрольно-надзорной деятельности и налоговой системе, мы продвигаем с помощью как раз средств массовой информации», — сказал глава Торгово-Промышленной Палаты Сергей Катырин.
Кроме того, в рамках конкурса прошёл форум деловых изданий. Ведущие эксперты в сфере журналистики рассказали о современных вызовах в профессии и трендах современной медиа-деятельности.
Эксперты отметили, что кроме количественного роста числа участников, произошёл рост качественных показателей. Из-за этого определение победителя год от года всё более усложняется.
Декан факультета журналистики МГУ имени Ломоносова Елена Вартанова отметила, что в некоторых номинациях уровень работ был небывало высок. Она также отметила, что в российской экономической журналистике очень важна региональная специфика, где журналисты могут показывать, как развивается бизнес в разных точках страны.
Лауреатами премии стали 26 участников, от Смоленска до Владивостока. Победителем от Приморского края стала главный директор «Приморской газеты» Эльвира Гажа.