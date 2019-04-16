Во Владивостоке умер 23-летний пожарный, пострадавший при тушении складов

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало об этом инциденте. Склады на улице Карьерная во Владивостоке загорелись в ночь на субботу, 6 апреля. На ликвидацию открытого горения ушло очень много времени. В операции приняли участие 48 человек. Среди них был и 23-летний спасатель, которого во время обвала конструкций придавило плитой. Молодого мужчину экстренно госпитализировали, ведомство держало под контролем ситуацию. Однако она всё равно закончилась очень трагично.