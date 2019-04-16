Во Владивостоке умер 23-летний пожарный, пострадавший при тушении складов

Posted 16 апреля 2019, 03:37
Published 16 апреля 2019, 03:37
Modified 16 августа 2022, 19:45
Updated 16 августа 2022, 19:45
Сегодня, 16 апреля, стало известно о том, что молодой сотрудник МЧС, который получил тяжелейшие травмы во время ликвидации пожара складов на Карьерной, скончался. Эту информацию корреспонденту агентства подтвердил пресс-секретарь главного управления МЧС России по Приморскому краю Михаил Исаметов.
Всё время после трагического инцидента молодой мужчина пролежал в больнице, где в итоге и умер, не справившись с травмами.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало об этом инциденте. Склады на улице Карьерная во Владивостоке загорелись в ночь на субботу, 6 апреля. На ликвидацию открытого горения ушло очень много времени. В операции приняли участие 48 человек. Среди них был и 23-летний спасатель, которого во время обвала конструкций придавило плитой. Молодого мужчину экстренно госпитализировали, ведомство держало под контролем ситуацию. Однако она всё равно закончилась очень трагично.