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Posted 16 апреля 2019, 03:37

Published 16 апреля 2019, 03:37

Modified 16 августа 2022, 19:45

Updated 16 августа 2022, 19:45

Во Владивостоке умер 23-летний пожарный, пострадавший при тушении складов

Во Владивостоке умер 23-летний пожарный, пострадавший при тушении складов

16 апреля 2019, 03:37
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Пожар
Во Владивостоке скончался 23-летний пожарный, пострадавший во время ликвидации серьёзного возгорания на Карьерной. Врачи боролись за его жизнь больше недели, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 16 апреля, стало известно о том, что молодой сотрудник МЧС, который получил тяжелейшие травмы во время ликвидации пожара складов на Карьерной, скончался. Эту информацию корреспонденту агентства подтвердил пресс-секретарь главного управления МЧС России по Приморскому краю Михаил Исаметов.

Всё время после трагического инцидента молодой мужчина пролежал в больнице, где в итоге и умер, не справившись с травмами.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало об этом инциденте. Склады на улице Карьерная во Владивостоке загорелись в ночь на субботу, 6 апреля. На ликвидацию открытого горения ушло очень много времени. В операции приняли участие 48 человек. Среди них был и 23-летний спасатель, которого во время обвала конструкций придавило плитой. Молодого мужчину экстренно госпитализировали, ведомство держало под контролем ситуацию. Однако она всё равно закончилась очень трагично.

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#Новости#Пожар#МЧС#Эксклюзив#Трагедия
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