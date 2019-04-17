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Posted 17 апреля 2019, 07:34

Published 17 апреля 2019, 07:34

Modified 17 августа 2022, 09:05

Updated 17 августа 2022, 09:05

Более семи тонн сомнительной рыбы нашли в Приморье

17 апреля 2019, 07:34
Сюжет
Восток-Медиа FISH
В районе улицы Есенина в Артёме сотрудники полиции совместно со специалистами управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области нашли рыбу сомнительного качества. У большей части рыбной продукции истёк срок годности. Нарушитель теперь заплатит крупный штраф, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Корреспонденту агентства о результатах проведённого рейда рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. Так, в Артёмовском городском округе в рефрижераторном контейнере в районе улицы Есенина была найдена рыбная продукция сомнительного качества. Рыба и рыбная продукция хранились без маркировки и ветеринарно-сопроводительных документов, а у большей части найденного уже истёк срок годности. В итоге, более семи тонн продукции стоимостью около 700 тысяч рублей было изъято.

В отношении юридического лица составлен административный протокол. Теперь нарушителю предстоит заплатить штраф в размере до трёхсот тысяч рублей. Продукция, которая не отвечает требованиям безопасности, будет утилизирована.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в ноябре прошлого года сотрудники Россельхознадзора по Приморскому краю нашли около 80 тонн рыбной продукции с превышенным содержанием ртути и кадмия. Информация была доведена до производителя.

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#Новости#Общество#Восток-Медиа FISH#Владивосток#Рыбы#Продукция
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