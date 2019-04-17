Более семи тонн сомнительной рыбы нашли в Приморье

Корреспонденту агентства о результатах проведённого рейда рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. Так, в Артёмовском городском округе в рефрижераторном контейнере в районе улицы Есенина была найдена рыбная продукция сомнительного качества. Рыба и рыбная продукция хранились без маркировки и ветеринарно-сопроводительных документов, а у большей части найденного уже истёк срок годности. В итоге, более семи тонн продукции стоимостью около 700 тысяч рублей было изъято.