Косметика и медицинские товары — теперь тоже на AliExpress Tmall

В компании ожидают, что запуск продаж новых категорий товаров будет успешным, и уже поговаривают о потенциальном сотрудничестве с крупными аптечными сетями. Кстати, уже сейчас на платформе зарегистрировано около 300 продавцов, половина из которых — российские бренды. Так что, если нашим соотечественникам покупка на Tmall медтехники и косметики придется по душам, скоро на этой же площадке мы сможем заказывать и безрецептурные лекарства. Для аптечных сетей бонус в том, что они получат доступ к внушительной аудитории AliExpress и Tmall, а для нас, пользователей, — в том, что мы сможем покупать лекарства проверенных производителей привычным уже для многих образом.