Косметика и медицинские товары — теперь тоже на AliExpress Tmall

Posted 17 апреля 2019, 01:18
Published 17 апреля 2019, 01:18
Modified 16 августа 2022, 19:45
Updated 16 августа 2022, 19:45
Мы все помним, как еще несколько лет назад, чтобы купить какую-нибудь не очень популярную вещь приходилось ехать на другой конец города. Сейчас мы можем оформить покупку прямо на работе, дома, или даже со смартфона по дороге, например, в кино.
При этом объемы и ассортимент товаров, доступных для онлайн-заказа, растут день ото дня. Например, AliExpress Tmall не так давно объявили о старте онлайн-продаж автомобилей. В России на этой площадке совсем скоро можно будет купить продукцию китайского автоконцерна Chery. Хотя, казалось бы, зачем нужно покупать автомобиль, если даже его ты можешь приобрести, не выходя из дома?
На том же AliExpress Tmall в ближайшие для заказа станут доступны некоторые медицинские товары (термометры, тонометры и глюкометры), контактные линзы, растворы и аксессуары, и косметика. В этом партнерами Tmall стали бренды «Оптик-Сити» и «Фармакосметика».
В компании ожидают, что запуск продаж новых категорий товаров будет успешным, и уже поговаривают о потенциальном сотрудничестве с крупными аптечными сетями. Кстати, уже сейчас на платформе зарегистрировано около 300 продавцов, половина из которых — российские бренды. Так что, если нашим соотечественникам покупка на Tmall медтехники и косметики придется по душам, скоро на этой же площадке мы сможем заказывать и безрецептурные лекарства. Для аптечных сетей бонус в том, что они получат доступ к внушительной аудитории AliExpress и Tmall, а для нас, пользователей, — в том, что мы сможем покупать лекарства проверенных производителей привычным уже для многих образом.
Хорошо это, или плохо, но все идет к тому, что в скором будущем все без исключения будет продаваться через интернет. И формируем это будущее мы сами, ведь, как ни крути, намного удобнее сделать несколько простых действий в приложении, чем выходить из дома и стоять в очередях?