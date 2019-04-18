Мексика осудила новые санкции США против Кубы

Санкции позволят гражданам США со 2 мая судиться с компаниями, использующими конфискованную после кубинской революции 1959 года собственность. Такая инициатива может ударить по иностранным компаниям, которые ведут бизнес на Кубе и с Кубой, в том числе по мексиканским компаниям.