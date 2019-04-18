Мексика осудила новые санкции США против Кубы

Posted 18 апреля 2019, 13:40
Published 18 апреля 2019, 13:40
Modified 1 сентября 2022, 02:52
Updated 1 сентября 2022, 02:52
Мексика выступила против экономической и торговой блокады, которую США ввели против Кубы. Об этом пишет газета «Известия».
Санкции позволят гражданам США со 2 мая судиться с компаниями, использующими конфискованную после кубинской революции 1959 года собственность. Такая инициатива может ударить по иностранным компаниям, которые ведут бизнес на Кубе и с Кубой, в том числе по мексиканским компаниям.
В 2015 году президент США Барак Обама добился того, что Вашингтон и Гавана восстановили дипломатические отношения, прерванные в 1961 году. Однако в 2017 году администрация президента Дональда Трампа заявила, что политика США в отношении Кубы будет пересмотрена.