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Posted 18 апреля 2019, 13:40

Published 18 апреля 2019, 13:40

Modified 1 сентября 2022, 02:52

Updated 1 сентября 2022, 02:52

Мексика осудила новые санкции США против Кубы

18 апреля 2019, 13:40
Мексика осудила новые американские санкции в отношении Кубы и пообещала принять меры для защиты своих компаний.

Мексика выступила против экономической и торговой блокады, которую США ввели против Кубы. Об этом пишет газета «Известия».

Санкции позволят гражданам США со 2 мая судиться с компаниями, использующими конфискованную после кубинской революции 1959 года собственность. Такая инициатива может ударить по иностранным компаниям, которые ведут бизнес на Кубе и с Кубой, в том числе по мексиканским компаниям.

В 2015 году президент США Барак Обама добился того, что Вашингтон и Гавана восстановили дипломатические отношения, прерванные в 1961 году. Однако в 2017 году администрация президента Дональда Трампа заявила, что политика США в отношении Кубы будет пересмотрена.

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