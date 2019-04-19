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Posted 19 апреля 2019, 08:25

Published 19 апреля 2019, 08:25

Modified 1 сентября 2022, 03:24

Updated 1 сентября 2022, 03:24

В Приморье появилась новая мото-модель

19 апреля 2019, 08:25
Новая оригинальная мотоциклистка привлекает приморцев своими постами, сообщает РИА «Восток-Медиа». Количество её поклонников неуклонно растёт.

Приморцы всё больше подписываются на новую оригинальную мотоциклистку. Девушка с ником valkyria_moto, называющая себя «балериной-мотоциклистом» становится всё популярнее.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что более 27 тысяч просмотров набрал видеоролик, который был размещён в социальных сетях. На кадрах видно, как «мотодевочка» из Владивостока продемонстрировала свои «формы». Некоторые пользователи социальных сетей по самым высоким баллам оценили девушку. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

На своей странице в социальной сети Instagram «мотодевочка» (так она себя представляет – прим. ред.) из Владивостока под ником aleksaboo опубликовала видео. Она со всех сторон показывает свою фигуру. За несколько часов видео посмотрели почти 28 тысяч юзеров. Некоторые подписчики были крайне восхищены «формами» девушки. Под видеороликом они оставили свои мнения, комплименты и пожелания в адрес «мотодевочки».

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