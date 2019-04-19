В Приморье появилась новая мото-модель

На своей странице в социальной сети Instagram «мотодевочка» (так она себя представляет – прим. ред.) из Владивостока под ником aleksaboo опубликовала видео. Она со всех сторон показывает свою фигуру. За несколько часов видео посмотрели почти 28 тысяч юзеров. Некоторые подписчики были крайне восхищены «формами» девушки. Под видеороликом они оставили свои мнения, комплименты и пожелания в адрес «мотодевочки».