Приморские медики получат прибавку к зарплате

Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе Законодательного собрания региона, в трёх чтениях депутаты приняли изменения в краевой закон «О предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников медицинских организаций, подведомственных уполномоченному органу исполнительной власти Приморского края в сфере здравоохранения». Теперь, согласно изменениям в региональный закон, мерой поддержки могут воспользоваться врачи специалисты, которые были трудоустроены в течение года после завершения интернатуры, а также поступившие в ординатуру, аспирантуру в год окончания обучения в ВУЗе. На поддержку могут рассчитывать и те, кто уже работает по специальности во время обучения в ординатуре и аспирантуре.