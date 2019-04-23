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Posted 23 апреля 2019, 07:39

Published 23 апреля 2019, 07:39

Modified 16 августа 2022, 19:45

Updated 16 августа 2022, 19:45

Приморские медики получат прибавку к зарплате

Приморские медики получат прибавку к зарплате

23 апреля 2019, 07:39
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Изменения в краевой закон приняли в трёх чтениях депутаты Законодательного собрания Приморья на очередном заседании во вторник, 23 апреля. В частности, речь идёт об отдельных категориях медицинских работников, которые могут получить прибавку к зарплате. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе Законодательного собрания региона, в трёх чтениях депутаты приняли изменения в краевой закон «О предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников медицинских организаций, подведомственных уполномоченному органу исполнительной власти Приморского края в сфере здравоохранения». Теперь, согласно изменениям в региональный закон, мерой поддержки могут воспользоваться врачи специалисты, которые были трудоустроены в течение года после завершения интернатуры, а также поступившие в ординатуру, аспирантуру в год окончания обучения в ВУЗе. На поддержку могут рассчитывать и те, кто уже работает по специальности во время обучения в ординатуре и аспирантуре.

Ежемесячную выплату могут получить врачи-специалисты, заключившие договоры с медицинскими организациями до начала 2019 года. Выплата будет начислена с первого января текущего года и в последующие пять лет стажа. На прибавку к зарплате в сумме три тысячи рублей могут рассчитывать онкологи, кардиологи, хирурги и эндокринологи, которые на ранних стадиях выявят злокачественное новообразование.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что очередное заседание Законодательного собрания региона состоялось во вторник, 23 апреля. Помимо изменений в краевой закон депутаты поддержали изменения в Устав Приморья согласно которым днём Приморского края будет считаться 20 октября.

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