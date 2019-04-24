Фестиваль «Литература Тихоокеанской России» пройдёт в Приморье

Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе администрации Приморского края, в этом году мероприятие пройдёт в историческом центре Владивостока. По словам организаторов, с 16 по 19 мая, гостей фестиваля ожидают встречи с известными российскими писателями, секции с представителями федеральных издательств, мастер-классы, лектории и дискуссионные клубы.