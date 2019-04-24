vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 24 апреля 2019, 08:12

Published 24 апреля 2019, 08:12

Modified 31 августа 2022, 20:12

Updated 31 августа 2022, 20:12

Фестиваль «Литература Тихоокеанской России» пройдёт в Приморье

Фестиваль «Литература Тихоокеанской России» пройдёт в Приморье

24 апреля 2019, 08:12
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Фестиваль
В Приморье 16 мая пройдёт международный фестиваль «Литература Тихоокеанской России». В этом году проект привлечет ещё больше именитых гостей, а также расширит географию участников, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе администрации Приморского края, в этом году мероприятие пройдёт в историческом центре Владивостока. По словам организаторов, с 16 по 19 мая, гостей фестиваля ожидают встречи с известными российскими писателями, секции с представителями федеральных издательств, мастер-классы, лектории и дискуссионные клубы.

«ЛиТР» впервые посетят номинант литературных премий Евгений Водолазкин, литературовед Павел Басинский, современный русский писатель и педагог Андрей Геласимов, поэт, драматург и киносценарист Юрий Поляков, а также русский писатель и поэт Михаил Тарковский.

Во второй раз приедут главные хедлайнеры фестиваля: известный писатель, общественный деятель Захар Прилепин и фантаст Сергей Лукьяненко.

Кроме того, 18 мая в 19:00 во Владивостоке пройдёт большой рэп-концерт. Исполнители жанра также примут участие в основной программе «Литературы Тихоокеанской России». Стоит отметить, что большое внимание на мероприятии уделят дальневосточной литературе. Участником данного блока станут писатели, поэты и издатели со всего дальневосточного региона. В рамках фестиваля организаторы планируют презентовать общероссийскую литературную премию «Дальний Восток» имени Арсеньева.

Материалы по теме
Фестиваль «Одно солнце на двоих» прошёл в ПартизанскеФестиваль «Найди себя» состоится в Приморье
#Новости#Культура#Фестиваль#Культура в Приморском крае#Литература
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика