Фестиваль «Литература Тихоокеанской России» пройдёт в Приморье

Posted 24 апреля 2019, 08:12
Published 24 апреля 2019, 08:12
Modified 31 августа 2022, 20:12
Updated 31 августа 2022, 20:12
Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе администрации Приморского края, в этом году мероприятие пройдёт в историческом центре Владивостока. По словам организаторов, с 16 по 19 мая, гостей фестиваля ожидают встречи с известными российскими писателями, секции с представителями федеральных издательств, мастер-классы, лектории и дискуссионные клубы.
«ЛиТР» впервые посетят номинант литературных премий Евгений Водолазкин, литературовед Павел Басинский, современный русский писатель и педагог Андрей Геласимов, поэт, драматург и киносценарист Юрий Поляков, а также русский писатель и поэт Михаил Тарковский.
Во второй раз приедут главные хедлайнеры фестиваля: известный писатель, общественный деятель Захар Прилепин и фантаст Сергей Лукьяненко.
Кроме того, 18 мая в 19:00 во Владивостоке пройдёт большой рэп-концерт. Исполнители жанра также примут участие в основной программе «Литературы Тихоокеанской России». Стоит отметить, что большое внимание на мероприятии уделят дальневосточной литературе. Участником данного блока станут писатели, поэты и издатели со всего дальневосточного региона. В рамках фестиваля организаторы планируют презентовать общероссийскую литературную премию «Дальний Восток» имени Арсеньева.