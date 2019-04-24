В Приморье судятся за сотни миллионов по якобы фиктивным сделкам

Представитель ООО «Русская Рыбопромышленная Компания» заявил, что считает истца и ответчика связанными. Кроме того, он сообщил, что управление компаниями осуществляется в интересах их конечных бенефициаров — Александра Мартынюка и Вячеслава Андрейкина. Последний, к слову, руководил шестью компаниями, связанными с ООО «Ролиз» (ИНН 2536247860) и ПАО «НБАМР» (ИНН 2508007948). Эти компании имеют отношение к экс-губернатору Приморья Сергею Дарькину.