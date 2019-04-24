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Posted 24 апреля 2019, 05:44

Published 24 апреля 2019, 05:44

Modified 16 августа 2022, 19:45

Updated 16 августа 2022, 19:45

В Приморье судятся за сотни миллионов по якобы фиктивным сделкам

В Приморье судятся за сотни миллионов по якобы фиктивным сделкам

24 апреля 2019, 05:44
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Восток-Медиа FISH
«Русская рыбопромышленная компания» фигурирует в неприятном судебном разбирательстве, сообщает РИА «Восток-Медиа». Судебная тяжба, в документах которой фигурируют якобы фиктивные миллионные сделки и юрлица, связанные с одним из экс-губернаторов Приморья, тянется уже не первый год.

Всё началось с того, что ООО «Русская рыбопромышленная компания» (ИНН 7731414433) подала в суд заявление о банкротстве ООО «Транс Нефть Сервис» (ИНН 2538127632). По решению суда компании был назначен конкурсный управляющий Юрий Лизенко.

После этого компания ООО «Дизель-Плант» (ИНН 2508085368) тоже подала в суд на ООО «Транс Нефть Сервис» с требованием взыскать 319 666 177 рублей и суд удовлетворил эти исковые требования. Временный управляющий компании ООО «Транс Нефть Сервис» не согласился с решением суда и подал апелляцию. «Русская рыбопромышленная компания» стала соответчиком по этому делу.

Изначально ООО «Дизель-Плант» перекупила долги компании ООО «Транс Нефть Сервис» по поставкам нефтепродуктов у других компаний. Управляющий «Транс Нефть Сервис» считает, что компания требует оплатить мнимые сделки, направленные на вывод денежных средств. Речь в данном случае идёт о 252 734 002 рублей.

Представитель ООО «Русская Рыбопромышленная Компания» заявил, что считает истца и ответчика связанными. Кроме того, он сообщил, что управление компаниями осуществляется в интересах их конечных бенефициаров — Александра Мартынюка и Вячеслава Андрейкина. Последний, к слову, руководил шестью компаниями, связанными с ООО «Ролиз» (ИНН 2536247860) и ПАО «НБАМР» (ИНН 2508007948). Эти компании имеют отношение к экс-губернатору Приморья Сергею Дарькину.

Корреспонденту РИА «Восток-Медиа» удалось выяснить, что единственным участником и руководителем ООО «Транс Нефть Сервис» является Мартынюк Александр Алексеевич, который также является президентом ООО «Транспортная судоходная компания» (ИНН 2543089830). Вторым участником ООО «Транспортная судоходная компания» и ее генеральным директором является Андрейкин Вячеслав Викторович.

Временный управляющий предоставил информацию, согласно которой Андрейкин с марта 2014 и до марта 2017 года являлся генеральным директором ООО «ДизельПлант», и до августа 2017 года являлся единственным участником названного общества.

Суд постановил, что представитель ООО «ДизельПлант» не смог доказать реальность совершённых сделок и направил дело на рассмотрение в первую инстанцию.

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