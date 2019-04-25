Масштабная модернизация спортивной инфраструктуры Приморского края

Ещё в крае появятся 37 новых хоккейных коробок. Как рассказал директор департамента физической культуры и спорта Приморья Жан Кузнецов, на их закупку и установку предусмотрено более 88 миллионов рублей. В результате краевой центр получит восемь коробок, четыре — Большой Камень, ещё по две — Лесозаводск и Находка. Также по две хоккейные коробки появятся в Партизанском, Пограничном, Хасанском и Яковлевском районах края. Ещё в тринадцати муниципалитетах получат по одной хоккейной коробке — Дальнереченск, Партизанск, Спасск-Дальний и Уссурийск, а также Анучинский, Лазовский, Надеждинский, Октябрьский, Ольгинский, Пожарский, Ханкайский, Хорольский и Черниговский районы.