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Posted 25 апреля 2019, 04:18

Published 25 апреля 2019, 04:18

Modified 16 августа 2022, 19:45

Updated 16 августа 2022, 19:45

Масштабная модернизация спортивной инфраструктуры Приморского края

Масштабная модернизация спортивной инфраструктуры Приморского края

25 апреля 2019, 04:18
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Как известно, следующие Олимпийские игры пройдут в непосредственной близости от Приморья: Летние в 2020 году в Токио, а Зимние — в 2022 году в Пекине. Наш край загодя готовится к этим грандиозным спортивным событиям и создаёт площадки для подготовки собственных будущих чемпионов, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Специально оборудованных и удобных мест для занятий спортом в Приморье уже в этом году станет больше. Только на устройство универсальных спортивных площадок в бюджете края запланировано 65,6 миллиона рублей. Они пойдут на создание спортобъектов в Дальнегорске, Лесозаводске и Находке, а также в Надеждинском, Партизанском, Хасанском, Чугуевском и Яковлевском районах.

Масштабная модернизация спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности, пройдёт в рамках реализации Государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013–2020 годы. Госпрограмма, в частности, ставит задачу повышения уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями.

Ещё в крае появятся 37 новых хоккейных коробок. Как рассказал директор департамента физической культуры и спорта Приморья Жан Кузнецов, на их закупку и установку предусмотрено более 88 миллионов рублей. В результате краевой центр получит восемь коробок, четыре — Большой Камень, ещё по две — Лесозаводск и Находка. Также по две хоккейные коробки появятся в Партизанском, Пограничном, Хасанском и Яковлевском районах края. Ещё в тринадцати муниципалитетах получат по одной хоккейной коробке — Дальнереченск, Партизанск, Спасск-Дальний и Уссурийск, а также Анучинский, Лазовский, Надеждинский, Октябрьский, Ольгинский, Пожарский, Ханкайский, Хорольский и Черниговский районы.

20 миллионов рублей направят на покупку ледозаливочной техники для Партизанского городского округа, а также Дальнереченского, Лазовского, Пограничного, Пожарского, Спасского, Черниговского, Чугуевского, Шкотовского и Яковлевского районов.

Кроме того, 26 миллионов рублей израсходуют на обустройство в городах и районах края малобюджетных плоскостных спортивных сооружений. Три из них появятся во Владивостоке, по два в Арсеньеве, Находке и Лазовском районе, по одному — в Дальнегорске, Фокино, Красноармейском, Пожарском, Хасанском районах.

На приобретение спортинвентаря, оборудования и спортивных транспортных средств для муниципальных детско-юношеских спортивных школ муниципальные образования края получат субсидию — 20 миллионов рублей. Столько же предусмотрено и для обеспечения уровня финансирования муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов.

Часть спортивной инфраструктуры в муниципалитетах края будет модернизирована за счёт софинансирования из краевого, федерального и местных бюджетов.

27 миллионов рублей направят краевой, местные и федеральный бюджеты на закупку и установку спортивно-технологического оборудования и создание малых спортивных площадок в Анучинском, Дальнереченском, Кавалеровском, Михайловском, Надеждинском, Ольгинском, Хасанском, Хорольском и Черниговском районах.

На условиях софинансирования стадион «Строитель» во Владивостоке получит футбольное поле с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками — на это федеральный бюджет выделяет 40 миллионов рублей, краевой 816 тысяч рублей и 43 тысячи рублей — муниципальный.

Также в этом году на проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации для строительства и реконструкции крупных объектов спортивной инфраструктуры в муниципалитетах Приморья направят 95,47 миллиона рублей. В целом же на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в собственности муниципалитетов, из краевого бюджета в 2019 году запланировано направить 311,6 миллиона рублей.

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