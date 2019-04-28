Опять подорожал: приморцы заезжают на заправки с закрытыми глазами

«А у нас в Кавалерово 92 стоит 43,36», «А я вообще с закрытыми глазами на заправку заезжаю, ибо нервы ни к черту стали… ещё и лью 98», «Заметили», «В Лучегорске 92 стоил 42,10, а теперь 42,35», «А ведь цена была заморожена да 1-го июля… «Под шумок. А нам в ящике рассказывают, как они цены заморозили!!! Видимо ПЕРЕМОРОЗИЛИ», «Творят, что хотят», — реакция подписчиков.