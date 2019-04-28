Опять подорожал: приморцы заезжают на заправки с закрытыми глазами

Posted 28 апреля 2019, 08:13
Published 28 апреля 2019, 08:13
Modified 16 августа 2022, 19:45
Updated 16 августа 2022, 19:45
Дискуссия по поводу стоимости топливо на авто-заправочных станциях Приморья развернулась в группе dpskontrol_125rus в соцсети «Инстаграм».
«А кто-нибудь заметил, что бензин на АЗС подорожал? 92 стоил 42,61 руб., а теперь стоит литр 42,82 руб.», — обратился один из подписчиков к другим автомобилистам.
Как оказалось, этот вопрос коснулся очень многих. Пользователи наперебой стали делиться своими наблюдениями. Некоторые даже стали шутить, что скоро придётся пересаживаться на коня (к слову, его содержание — тоже не дешевое удовольствие — прим. ред.).
«А у нас в Кавалерово 92 стоит 43,36», «А я вообще с закрытыми глазами на заправку заезжаю, ибо нервы ни к черту стали… ещё и лью 98», «Заметили», «В Лучегорске 92 стоил 42,10, а теперь 42,35», «А ведь цена была заморожена да 1-го июля… «Под шумок. А нам в ящике рассказывают, как они цены заморозили!!! Видимо ПЕРЕМОРОЗИЛИ», «Творят, что хотят», — реакция подписчиков.
К слову, буквально месяц назад в правительстве России сообщило о продлении соглашения о стабилизации цен на бензин.