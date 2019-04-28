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Posted 28 апреля 2019, 08:13

Published 28 апреля 2019, 08:13

Modified 16 августа 2022, 19:45

Updated 16 августа 2022, 19:45

Опять подорожал: приморцы заезжают на заправки с закрытыми глазами

28 апреля 2019, 08:13
Сюжет
Цены
Автомобилисты Приморского края обратили внимание на то, что бензин по краю снова подорожал. Изменениями в цене жители региона очень недовольны, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Дискуссия по поводу стоимости топливо на авто-заправочных станциях Приморья развернулась в группе dpskontrol_125rus в соцсети «Инстаграм».

«А кто-нибудь заметил, что бензин на АЗС подорожал? 92 стоил 42,61 руб., а теперь стоит литр 42,82 руб.», — обратился один из подписчиков к другим автомобилистам.

Как оказалось, этот вопрос коснулся очень многих. Пользователи наперебой стали делиться своими наблюдениями. Некоторые даже стали шутить, что скоро придётся пересаживаться на коня (к слову, его содержание — тоже не дешевое удовольствие — прим. ред.).

«А у нас в Кавалерово 92 стоит 43,36», «А я вообще с закрытыми глазами на заправку заезжаю, ибо нервы ни к черту стали… ещё и лью 98», «Заметили», «В Лучегорске 92 стоил 42,10, а теперь 42,35», «А ведь цена была заморожена да 1-го июля… «Под шумок. А нам в ящике рассказывают, как они цены заморозили!!! Видимо ПЕРЕМОРОЗИЛИ», «Творят, что хотят», — реакция подписчиков.

К слову, буквально месяц назад в правительстве России сообщило о продлении соглашения о стабилизации цен на бензин.

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#Новости#Общество#Подорожал бензин#Бензин#Цены
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