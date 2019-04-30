Открытие Калина Молл: оркестр, концерт и довольные посетители

Гостей торгового центра в этот торжественный день ожидало большое количество интересных событий. На улице у центрального входа в торговый центр был организован концерт, а в холле первого этажа музыканты играли живую музыку. Там же прошло и официальное разрезание красной ленточки. В мероприятии приняли участие председатель думы Владивостока Андрей Брик и вице-губернатор Приморского края Константин Богданенко. После того как директор ООО «АРТАЯР» Валерий Финтисов выступил с официальной речью, красная лента была перерезана и гостей торгового центра пригласили на экскурсию.