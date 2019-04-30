Открытие Калина Молл: оркестр, концерт и довольные посетители

Posted 30 апреля 2019, 02:08
Published 30 апреля 2019, 02:08
Modified 1 сентября 2022, 03:08
Updated 1 сентября 2022, 03:08
В пресс-конференции принял участие генеральный директор АО «КиноМакс» Дмитрий Нартов и гендиректор «САМБЕРИ» Лев Волков, представитель компании «СибИнжиниринг» Александр Ходнев и руководители комплекса, отвечающие за эксплуатацию и безопасность здания. Первые лица компании ответили на самые щекотливые вопросы журналистов и развеяли самые распространенные на сегодняшний день интернет "байки". Так, руководитель, отвечающий за безопасность, сообщил, что все противопожарные меры приняты в «Калина Молл» на самом высоком уровне.
Это говорит о том, что время цивилизованной торговли настало.Таким образом, существует вероятность появления профессионально реализованных торговых объектов в других районах города в ближайшие два-три года.», - сообщила коммерческий директор ООО «АРТАЯР» Елена Тимонина.
Гостей торгового центра в этот торжественный день ожидало большое количество интересных событий. На улице у центрального входа в торговый центр был организован концерт, а в холле первого этажа музыканты играли живую музыку. Там же прошло и официальное разрезание красной ленточки. В мероприятии приняли участие председатель думы Владивостока Андрей Брик и вице-губернатор Приморского края Константин Богданенко. После того как директор ООО «АРТАЯР» Валерий Финтисов выступил с официальной речью, красная лента была перерезана и гостей торгового центра пригласили на экскурсию.
«Мы постепенно становимся городом, который создан для людей. Я думаю, что в каждом городе должна быть подобная большая площадка, где можно комфортно провести время с семьёй. А лучше несколько», - поделился своими мыслями Константин Богданенко.
Организаторы добились своей изначальной цели – сделать «Калину Молл» торговым центром, где люди могут отдохнуть всей семьёй. На всех этажах ТВК организовано большое количество зон отдыха со специальными пунктами для зарядки телефона и удобными дизайнерскими креслами. На момент торжественного открытия торговый центр уже полностью «укомплектован» арендаторами.
На одном из этажей расположился кинотеатр федеральной сети Киномакс - восемь зрительных залов, с самыми передовыми технологиями технологии и оборудованием. Журналистам наглядно продемонстрировали качество звука и видео на экране кинозала IMAX Sapphire. Подобные залы в России есть только в Санкт-Петербурге и Москве.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что крупнейший на Дальнем Востоке торгово-выставочный комплекс площадью 102 тысячи квадратных метров начал свою работу ещё с 28 февраля текущего года. Это позволило создать в столице Дальнего Востока около 1700 новых рабочих мест. К дате официального открытия на территории «Калины Молл» расположились целых 122 магазина. Некоторые из них представляют крупнейшие мировые сети, с которыми приморцы смогли познакомиться ещё до торжественного открытия.