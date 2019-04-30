vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 30 апреля 2019, 02:08

Published 30 апреля 2019, 02:08

Modified 1 сентября 2022, 03:08

Updated 1 сентября 2022, 03:08

Открытие Калина Молл: оркестр, концерт и довольные посетители

30 апреля 2019, 02:08
Сюжет
Эксклюзив
Во Владивостоке состоялось официальное открытие самого большого в Приморье торгово-выставочного комплекса, сообщает РИА «Восток-Медиа». В связи с этим торжественных событием администрация ТВК организовала специальную пресс-конференцию, где журналисты получили ответы на интересующие их вопросы.

В пресс-конференции принял участие генеральный директор АО «КиноМакс» Дмитрий Нартов и гендиректор «САМБЕРИ» Лев Волков, представитель компании «СибИнжиниринг» Александр Ходнев и руководители комплекса, отвечающие за эксплуатацию и безопасность здания. Первые лица компании ответили на самые щекотливые вопросы журналистов и развеяли самые распространенные на сегодняшний день интернет "байки". Так, руководитель, отвечающий за безопасность, сообщил, что все противопожарные меры приняты в «Калина Молл» на самом высоком уровне.

Это говорит о том, что время цивилизованной торговли настало.Таким образом, существует вероятность появления профессионально реализованных торговых объектов в других районах города в ближайшие два-три года.», - сообщила коммерческий директор ООО «АРТАЯР» Елена Тимонина.

Гостей торгового центра в этот торжественный день ожидало большое количество интересных событий. На улице у центрального входа в торговый центр был организован концерт, а в холле первого этажа музыканты играли живую музыку. Там же прошло и официальное разрезание красной ленточки. В мероприятии приняли участие председатель думы Владивостока Андрей Брик и вице-губернатор Приморского края Константин Богданенко. После того как директор ООО «АРТАЯР» Валерий Финтисов выступил с официальной речью, красная лента была перерезана и гостей торгового центра пригласили на экскурсию.

«Мы постепенно становимся городом, который создан для людей. Я думаю, что в каждом городе должна быть подобная большая площадка, где можно комфортно провести время с семьёй. А лучше несколько», - поделился своими мыслями Константин Богданенко.

Организаторы добились своей изначальной цели – сделать «Калину Молл» торговым центром, где люди могут отдохнуть всей семьёй. На всех этажах ТВК организовано большое количество зон отдыха со специальными пунктами для зарядки телефона и удобными дизайнерскими креслами. На момент торжественного открытия торговый центр уже полностью «укомплектован» арендаторами.

На одном из этажей расположился кинотеатр федеральной сети Киномакс - восемь зрительных залов, с самыми передовыми технологиями технологии и оборудованием. Журналистам наглядно продемонстрировали качество звука и видео на экране кинозала IMAX Sapphire. Подобные залы в России есть только в Санкт-Петербурге и Москве.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что крупнейший на Дальнем Востоке торгово-выставочный комплекс площадью 102 тысячи квадратных метров начал свою работу ещё с 28 февраля текущего года. Это позволило создать в столице Дальнего Востока около 1700 новых рабочих мест. К дате официального открытия на территории «Калины Молл» расположились целых 122 магазина. Некоторые из них представляют крупнейшие мировые сети, с которыми приморцы смогли познакомиться ещё до торжественного открытия.

Материалы по теме
Прийти и любоваться: что ждёт приморцев в «Калине Молл»
#Новости#Общество#Владивосток#Торговый центр#Эксклюзив
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика