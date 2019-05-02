Картина дня в Приморье: отставка директора, торги на рыбу и «Ночь музеев»

Posted 2 мая 2019, 09:32
Published 2 мая 2019, 09:32
Modified 1 сентября 2022, 02:57
Updated 1 сентября 2022, 02:57
Департамент природных ресурсов Приморья остался без руководителя
Глава департамента природных ресурсов Приморского края подал в отставку. Свои должностные полномочия Александр Коршенко сложил 1 мая. На должности руководителя он проработал порядка пяти лет.
Информацию об отставке чиновника корреспонденту агентства подтвердил источник из администрации Приморского края. Обязанности руководителя департамента пока исполняет заместитель директора, Наталья Федорец.
Росрыболовство может ввести электронные аукционы на рыбу
Федеральное агентство по рыболовству РФ может ввести электронные торги на рыбу. Эксперты считают, что это может привести к экономическому удару про прибрежные поселениям Приморского края, поскольку рыболовство является здесь чуть ли не единственным видом заработка.
В Москве состоялось заседание правления Росрыбколхозсоюза, на котором участники собрания обсуждали тему распределения квот. Большинство организаций обеспокоило возможное введение торгов на рыбу.
«Ночь музеев-2019» в Приморье посветят таблице Менделеева
Жителей и гостей столицы Дальнего Востока приглашают посетить ежегодную акцию «Ночь музеев» (0+) в Приморской государственной картинной галерее. Событие состоится во Владивостоке 18 мая.
Как сообщили корреспонденту организаторы мероприятия, акция проходит в галерее в двенадцатый раз. Девиз «Ночи музеев — 2019 — «Алхимия искусства. Периодическая система музейных элементов» (0+).