Приморец выкинул беременную девушку из окна

Posted 2 мая 2019, 02:07
Published 2 мая 2019, 02:07
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
Видео с места происшествия опубликовали очевидцы на страницах Instagram – паблика dpskontrol_125rus. На кадрах видно, как на земле лежит девушка и не двигается. К месту сбежались соседи и якобы сам виновник происшествия, позднее подъехала и карета скорой помощи.
Подписчик сообщил, что девушка и её сожитель ругались, после чего мужчина вытолкнул её из окна пятого этажа жилого здания. Сам же гражданин свою вину отрицает и говорит о том, что потерпевшая выпрыгнула из окна сама, пока тот отошёл по делам. Очевидец также добавил, что пострадавшая в настоящее время находится на третьем месяце беременности и у неё уже есть шестилетняя дочь.
По неофициальным данным девушку госпитализировали с переломами позвоночника. Есть вероятность, что потерпевшая осталась жива, но пребывает в коматозном состоянии.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в Приморье 39-летний житель региона убил свою беременную сестру керамической тарелкой. Он нанёс ей 15 ударов по голове.