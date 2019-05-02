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Posted 2 мая 2019, 02:07

Published 2 мая 2019, 02:07

Modified 17 февраля, 19:11

Updated 17 февраля, 19:11

Приморец выкинул беременную девушку из окна

2 мая 2019, 02:07
Сюжет
Происшествие
В Лучегорске неадекватный мужчина вытолкнул свою беременную сожительницу из окна. По предварительным данным девушку госпитализировали, сообщает РИА «Восток-Медиа». Правоохранительным органам только предстоит разобраться в обстоятельствах происшествия.

Видео с места происшествия опубликовали очевидцы на страницах Instagram – паблика dpskontrol_125rus. На кадрах видно, как на земле лежит девушка и не двигается. К месту сбежались соседи и якобы сам виновник происшествия, позднее подъехала и карета скорой помощи.

Подписчик сообщил, что девушка и её сожитель ругались, после чего мужчина вытолкнул её из окна пятого этажа жилого здания. Сам же гражданин свою вину отрицает и говорит о том, что потерпевшая выпрыгнула из окна сама, пока тот отошёл по делам. Очевидец также добавил, что пострадавшая в настоящее время находится на третьем месяце беременности и у неё уже есть шестилетняя дочь.

По неофициальным данным девушку госпитализировали с переломами позвоночника. Есть вероятность, что потерпевшая осталась жива, но пребывает в коматозном состоянии.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в Приморье 39-летний житель региона убил свою беременную сестру керамической тарелкой. Он нанёс ей 15 ударов по голове.

#Новости#Общество#Беременная женщина#Происшествие
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