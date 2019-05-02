Приморец выкинул беременную девушку из окна

Подписчик сообщил, что девушка и её сожитель ругались, после чего мужчина вытолкнул её из окна пятого этажа жилого здания. Сам же гражданин свою вину отрицает и говорит о том, что потерпевшая выпрыгнула из окна сама, пока тот отошёл по делам. Очевидец также добавил, что пострадавшая в настоящее время находится на третьем месяце беременности и у неё уже есть шестилетняя дочь.