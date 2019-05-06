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Posted 6 мая 2019, 00:28

Published 6 мая 2019, 00:28

Modified 16 августа 2022, 19:46

Updated 16 августа 2022, 19:46

Хабаровские пожарные спасли годовалого ребёнка на пожаре

Хабаровские пожарные спасли годовалого ребёнка на пожаре

6 мая 2019, 00:28
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В одном из многоквартирных домов Комсомольска-на-Амуре произошёл пожар, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на Transsibinfo. Из горящей квартиры пожарные вывели женщину с годовалым и пятилетним ребёнком.

Специалисты ГУ МЧС России по Хабаровскому краю сообщили, что пожар произошёл в одной из квартир, расположенных в девятиэтажном доме. Спасатели прибыли на место происшествия и обнаружили, что на балконе их помощи ждали несовершеннолетние дети и их мать. Семья была незамедлительно эвакуирована по пожарной лестнице, после чего пожарные приступили к тушению. В квартире горел диван, от высокой температуры оплавился натяжной потолок, кондиционер и обои.

Пожарные ликвидировали возгорание спустя двадцать минут после получения сообщения о пожаре. Пострадавшим помощь, прибывших на место врачей скорой помощи не понадобилась, однако малыша врачи отправить в медицинское учреждение для тщательного обследования. Специалисты работают над выяснением причин возгорания.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что приморские пожарные спасли женщину во Владивостоке. В её квартире загорелся матрац. На пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме по адресу Луговая, 64. Незамедлительно на место происшествия были направлены расчёты огнеборцев.

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#Новости#Хабаровский край
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