Хабаровские пожарные спасли годовалого ребёнка на пожаре

Posted 6 мая 2019, 00:28
Published 6 мая 2019, 00:28
Modified 16 августа 2022, 19:46
Updated 16 августа 2022, 19:46
Специалисты ГУ МЧС России по Хабаровскому краю сообщили, что пожар произошёл в одной из квартир, расположенных в девятиэтажном доме. Спасатели прибыли на место происшествия и обнаружили, что на балконе их помощи ждали несовершеннолетние дети и их мать. Семья была незамедлительно эвакуирована по пожарной лестнице, после чего пожарные приступили к тушению. В квартире горел диван, от высокой температуры оплавился натяжной потолок, кондиционер и обои.
Пожарные ликвидировали возгорание спустя двадцать минут после получения сообщения о пожаре. Пострадавшим помощь, прибывших на место врачей скорой помощи не понадобилась, однако малыша врачи отправить в медицинское учреждение для тщательного обследования. Специалисты работают над выяснением причин возгорания.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что приморские пожарные спасли женщину во Владивостоке. В её квартире загорелся матрац. На пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме по адресу Луговая, 64. Незамедлительно на место происшествия были направлены расчёты огнеборцев.