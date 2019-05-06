Хабаровские пожарные спасли годовалого ребёнка на пожаре

Специалисты ГУ МЧС России по Хабаровскому краю сообщили, что пожар произошёл в одной из квартир, расположенных в девятиэтажном доме. Спасатели прибыли на место происшествия и обнаружили, что на балконе их помощи ждали несовершеннолетние дети и их мать. Семья была незамедлительно эвакуирована по пожарной лестнице, после чего пожарные приступили к тушению. В квартире горел диван, от высокой температуры оплавился натяжной потолок, кондиционер и обои.