В Волгограде главу лифтовой компании задавил лифт

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В Волгограде на железнодорожном вокзале руководитель компании ООО «Лифт» производил пусконаладку нового лифта. Механизм вышел из строя, и мужчина получил тяжелую травму головы, от которой скончался на месте.

Инцидент произошел во вторник, 7 мая, пишут dni.ru. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося.