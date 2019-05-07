В Волгограде главу лифтовой компании задавил лифт

В Волгограде на железнодорожном вокзале руководитель компании ООО «Лифт» производил пусконаладку нового лифта. Механизм вышел из строя, и мужчина получил тяжелую травму головы, от которой скончался на месте.
Инцидент произошел во вторник, 7 мая, пишутdni.ru. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося.
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