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Posted 10 мая 2019, 08:25

Published 10 мая 2019, 08:25

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Носом в небо: во Владивостоке на глазах у отдыхающих затонул катер

10 мая 2019, 08:25
В проливе Босфор Восточный во Владивостоке затонул катер. Маломерное судно стремительно погрузилось в воду на глазах у отдыхающих в районе моста на остров русский. Спасатели выехали на место крушения, но их помощь не понадобилась, сообщает РИА «Восток-Медиа».

О крушении 12-метрового катера в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю сообщили обеспокоенные очевидцы. Люди заметили с берега, как в районе мыса Басаргина судно стремительно накренилось и пошло ко дну. Как рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» руководитель пресс-службы приморского управления МЧС Михаил Исаметов, на место оперативно прибыли спасатели Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России и инспекторы ГИМС Приморского края. Однако помощь профессионалов экипажу не понадобилась. Троих людей, с тонущего катера спасли очевидцы на мимо проходящем судне. Обошлось без пострадавших.

Как удалось выяснить, двигаясь со стороны Русского, экипаж попросту не заметил знаки, предупреждающие о мелководье. Катер повредил винто-рулевую группу деталей в 100 метрах от берега, в следствии чего стал тонуть. Пока судно дрейфовало с оторванной «ногой» двигателя, в моторный отсек набралась вода. Хозяину дорогостоящей техники теперь предстоит решить, каким образом её спасать.Возможно владелец прибегнет к помощи водолазов, которые запенят пробоину и вернут катер в горизонтальное положение с помощью баллонов.

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