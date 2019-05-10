Носом в небо: во Владивостоке на глазах у отдыхающих затонул катер

Posted 10 мая 2019, 08:25
Published 10 мая 2019, 08:25
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
О крушении 12-метрового катера в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю сообщили обеспокоенные очевидцы. Люди заметили с берега, как в районе мыса Басаргина судно стремительно накренилось и пошло ко дну. Как рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» руководитель пресс-службы приморского управления МЧС Михаил Исаметов, на место оперативно прибыли спасатели Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России и инспекторы ГИМС Приморского края. Однако помощь профессионалов экипажу не понадобилась. Троих людей, с тонущего катера спасли очевидцы на мимо проходящем судне. Обошлось без пострадавших.
Как удалось выяснить, двигаясь со стороны Русского, экипаж попросту не заметил знаки, предупреждающие о мелководье. Катер повредил винто-рулевую группу деталей в 100 метрах от берега, в следствии чего стал тонуть. Пока судно дрейфовало с оторванной «ногой» двигателя, в моторный отсек набралась вода. Хозяину дорогостоящей техники теперь предстоит решить, каким образом её спасать.Возможно владелец прибегнет к помощи водолазов, которые запенят пробоину и вернут катер в горизонтальное положение с помощью баллонов.