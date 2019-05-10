Носом в небо: во Владивостоке на глазах у отдыхающих затонул катер

Как удалось выяснить, двигаясь со стороны Русского, экипаж попросту не заметил знаки, предупреждающие о мелководье. Катер повредил винто-рулевую группу деталей в 100 метрах от берега, в следствии чего стал тонуть. Пока судно дрейфовало с оторванной «ногой» двигателя, в моторный отсек набралась вода. Хозяину дорогостоящей техники теперь предстоит решить, каким образом её спасать.Возможно владелец прибегнет к помощи водолазов, которые запенят пробоину и вернут катер в горизонтальное положение с помощью баллонов.