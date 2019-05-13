В Сирию пришли корабли ВМФ РФ Адмирал Григорович» и «Орехово-Зуево»

По словам командира корабля «Орехово-Зуево» Алексея Орляпова, военные корабли занимаются обнаружением и сопровождением иностранных кораблей, а также демонстрацией военно-морского флага РФ в Средиземном море. Кроме того, суда поразили крылатыми ракетами «Калибр» наземные цели. Об этом пишет газета «Известия».