В Сирию пришли корабли ВМФ РФ Адмирал Григорович» и «Орехово-Зуево»

Posted 13 мая 2019, 14:32
Published 13 мая 2019, 14:32
Modified 1 сентября 2022, 03:08
Updated 1 сентября 2022, 03:08
По словам командира корабля «Орехово-Зуево» Алексея Орляпова, военные корабли занимаются обнаружением и сопровождением иностранных кораблей, а также демонстрацией военно-морского флага РФ в Средиземном море. Кроме того, суда поразили крылатыми ракетами «Калибр» наземные цели. Об этом пишет газета «Известия».
«Адмирал Григорович» является головным фрегатом морской зоны проекта 11356. Корабль вооружен «Калибрами», зенитной артиллерией, ракетным комплексом самообороны «Штиль-1», артустановкой А-190 калибра 100 миллиметров, реактивной бомбовой установкой и торпедами. На корабле может разместиться вертолет Ка-27 или Ка-31.
Многоцелевой корабль «Орехово-Зуево» оборудован современным артиллерийским, ракетным, противодиверсионным, зенитным и радиотехническим вооружением, а также ракетным комплексом «Калибр-НК».