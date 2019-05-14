Многомиллионный штраф заплатит приморская компания

Как рассказала корреспонденту агентства пресс-секретарь Находкинской таможни Наталья Сабадаш, в отношении одной из компаний Находки возбуждено шесть административных дел. Ещё в 2016 году руководство компании заключило несколько договоров с фирмой из Китая на поставку корма для домашних животных. В качестве аванса фирма перевела 46 миллионов рублей, но товар свой заказчик так и не получил.