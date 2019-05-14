Многомиллионный штраф заплатит приморская компания

Posted 14 мая 2019, 06:25
Published 14 мая 2019, 06:25
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Как рассказала корреспонденту агентства пресс-секретарь Находкинской таможни Наталья Сабадаш, в отношении одной из компаний Находки возбуждено шесть административных дел. Ещё в 2016 году руководство компании заключило несколько договоров с фирмой из Китая на поставку корма для домашних животных. В качестве аванса фирма перевела 46 миллионов рублей, но товар свой заказчик так и не получил.
По закону компания должна была перевести денежные средства обратно, но представители компании этого не сделали. Поэтому в отношении предприятия было возбуждено шесть административных дел. Руководству предстоит выплатить штраф в размере более 39 миллионов рублей.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в начале мая текущего года в отношении приморцев был вынесен обвинительный приговор. Они представились гражданин КНР предпринимателями. Потерпевший, в свою очередь, желал приобрести крупную партию морепродуктов, поэтому передал нарушителям более 40 миллионов рублей. Но товар свой он так и не получил.