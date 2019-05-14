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Posted 14 мая 2019, 00:00

Published 14 мая 2019, 00:00

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Приморец, который «вскопал» огород, заинтересовал полицейских

Приморец, который «вскопал» огород, заинтересовал полицейских

14 мая 2019, 00:00
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Дальнегорск
Водителя, который в результате ДТП повредил металлический забор на участке одной из жительниц Дальнегорска, ждёт административная ответственность. В момент аварии приморец находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, в Дальнегорске один из жителей региона, двигаясь со стороны улицы Горького, в районе улицы Овражная на автомобиле Cadillac Escalade, не справился с управлением, в результате чего врезался в металлический забор одного из домов. Помимо этого были снесены постройки на участке. К счастью, всё обошлось без пострадавших.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД установили, что мужчина в момент управления транспортным средством находился в состоянии алкогольного опьянения. Теперь ему, возможно, придётся заплатить крупный штраф и компенсацию за материальный ущерб, а также «отдать» на время своё водительское удостоверение. Приморца привлекли к административной ответственности.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало об аварии, которая произошла в Дальнегорске. Очевидцы распространили кадры с места событий в социальных сетях. Подписчики поясняли, что в доме, который чуть не повредил водитель, живёт женщина. И сейчас она, по их версии, якобы очень сильно болеет.

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#Новости#Общество#Владивосток#Дальнегорск#ДТП
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