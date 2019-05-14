Приморец, который «вскопал» огород, заинтересовал полицейских

Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, в Дальнегорске один из жителей региона, двигаясь со стороны улицы Горького, в районе улицы Овражная на автомобиле Cadillac Escalade, не справился с управлением, в результате чего врезался в металлический забор одного из домов. Помимо этого были снесены постройки на участке. К счастью, всё обошлось без пострадавших.