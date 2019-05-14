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Posted 14 мая 2019, 16:40

Published 14 мая 2019, 16:40

Modified 1 сентября 2022, 03:22

Updated 1 сентября 2022, 03:22

В Челябинске дети взорвали самодельную бомбу

14 мая 2019, 16:40
По данным СМИ, на территории Челябинска произошел взрыв, кадры которого появились в сети.

Как сообщает издание Dni.ru, на видео заметно, как пятеро подростков принесли на детскую площадку одного из жилых домов крупного предмета, напоминающий баллон. Один из несовершеннолетних бросил в самодельное взрывное устройство палку, в результате чего прогремел мощный взрыв. Во дворе сработали сигнализации припаркованных машин, а сами подростки разбежались.

Конкретный дом по видеозаписи установить не удалось. Правоохранительный органы инициировали проверку.

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