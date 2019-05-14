В Челябинске дети взорвали самодельную бомбу

Как сообщает издание Dni.ru, на видео заметно, как пятеро подростков принесли на детскую площадку одного из жилых домов крупного предмета, напоминающий баллон. Один из несовершеннолетних бросил в самодельное взрывное устройство палку, в результате чего прогремел мощный взрыв. Во дворе сработали сигнализации припаркованных машин, а сами подростки разбежались.