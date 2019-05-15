ЦБ РФ отозвал лицензию НАСКО на добровольное страхование

Posted 15 мая 2019, 16:32
Published 15 мая 2019, 16:32
Modified 16 августа 2022, 19:42
Updated 16 августа 2022, 19:42
Как сообщает RNS, в деятельности НАСКО регулятор неоднократно о мечал нарушения норм установленного страхового законодательства.
Регулятор аннулировал действие лицензии НАСКО на осуществление добровольного личного страхования, исключая добровольное страхование жизни и имущества.
Ранее аналогичной лицензии ЦБ РФ лишил страховую компанию «Респект».
Также регулятор аннулировал лицензии Респект» на осуществление перестрахования, а у НАСКО — на проведение обязательного государственного страхования жизни и здоровья военных и сотрудников иных ведомств; гражданской ответственности владельцев опасных объектов и транспортных средств. Также у компании аннулирована лицензия на обязательное страхование перевозчика.