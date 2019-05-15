ЦБ РФ отозвал лицензию НАСКО на добровольное страхование

Также регулятор аннулировал лицензии Респект» на осуществление перестрахования, а у НАСКО — на проведение обязательного государственного страхования жизни и здоровья военных и сотрудников иных ведомств; гражданской ответственности владельцев опасных объектов и транспортных средств. Также у компании аннулирована лицензия на обязательное страхование перевозчика.