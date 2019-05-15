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Posted 15 мая 2019, 16:32

Published 15 мая 2019, 16:32

Modified 16 августа 2022, 19:42

Updated 16 августа 2022, 19:42

ЦБ РФ отозвал лицензию НАСКО на добровольное страхование

15 мая 2019, 16:32
Центробанк России аннулировал действие лицензии «Национальной страховой компании Татарстан» (НАСКО) на добровольное страхование.

Как сообщает RNS, в деятельности НАСКО регулятор неоднократно о мечал нарушения норм установленного страхового законодательства.

Регулятор аннулировал действие лицензии НАСКО на осуществление добровольного личного страхования, исключая добровольное страхование жизни и имущества.

Ранее аналогичной лицензии ЦБ РФ лишил страховую компанию «Респект».

Также регулятор аннулировал лицензии Респект» на осуществление перестрахования, а у НАСКО — на проведение обязательного государственного страхования жизни и здоровья военных и сотрудников иных ведомств; гражданской ответственности владельцев опасных объектов и транспортных средств. Также у компании аннулирована лицензия на обязательное страхование перевозчика.

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