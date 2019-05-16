Картина дня в Приморье: дебоширка, любимая машина и счастье для иностранца

Posted 16 мая 2019, 09:02
Published 16 мая 2019, 09:02
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Счастье для иностранца
В Приморье в период праздничных выходных были задержаны три иностранных гражданина. Все они нарушили государственную границу. Один из них рассказал интересную историю перехода на приморскую землю. Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, в Хасанском районе Приморья пограничники задержали двух жителей другого государства. Они незаконно пересекли границу на различных горнотаёжных участках с целью сбора папоротника. Один из них успел собрать два мешка дикоросов.
Любимый автомобиль
У жителя Владивостока образовалась кредиторская задолженность в размере более 600 тысяч рублей. И только тогда, когда автомобиль мужчины арестовали, у него нашлись деньги на погашение долга. Корреспонденту агентства в пресс-службе управления федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю рассказали о том, что один из жителей столицы Дальнего Востока не выплатил образовавшийся у него долг.
Пьяная дебоширка
В районе улицы Кирова в Артёме 52-летняя женщина, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, нарушила общественный порядок. Теперь объяснять причины своего поступка она будет в суде. О произошедшем корреспонденту агентства рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. Так, в Артёме участковый получил информацию о том, что в одном из общежитий 52-летняя женщина нарушает порядок. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она громко кричала, выражалась нецензурной бранью.