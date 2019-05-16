Картина дня в Приморье: дебоширка, любимая машина и счастье для иностранца

В Приморье в период праздничных выходных были задержаны три иностранных гражданина. Все они нарушили государственную границу. Один из них рассказал интересную историю перехода на приморскую землю. Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, в Хасанском районе Приморья пограничники задержали двух жителей другого государства. Они незаконно пересекли границу на различных горнотаёжных участках с целью сбора папоротника. Один из них успел собрать два мешка дикоросов.