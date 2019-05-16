Первый канал отменил результаты финала шоу «Голос. Дети»

Posted 16 мая 2019, 13:00
Published 16 мая 2019, 13:00
Modified 1 сентября 2022, 03:22
Updated 1 сентября 2022, 03:22
В соответствии с промежуточными результатами проверки, на голосование оказывалось внешнее воздействие, повлиявшее на итог шоу. Поэтому Первый канал решил аннулировать результат финала шестого сезона проекта «Голос. Дети». Об этом пишут dni.ru.
Компания Group-IB, которая занимается расследованием инцидента, до конца мая представит итоговый отчет.
Первый канал пообещал улучшить систему голосования и защитить ее от внешнего вмешательства, чтобы не допустить повторения аналогичных ситуаций. Расследование проводилось для того, чтобы узнать, была ли накрутка голосов, а не для того, чтобы найти виновного.
В пятницу, 24 мая, телеканал покажет специальный выпуск проекта «Голос. Дети», где примут участие все финалисты.