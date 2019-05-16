Первый канал отменил результаты финала шоу «Голос. Дети»

Первый канал пообещал улучшить систему голосования и защитить ее от внешнего вмешательства, чтобы не допустить повторения аналогичных ситуаций. Расследование проводилось для того, чтобы узнать, была ли накрутка голосов, а не для того, чтобы найти виновного.