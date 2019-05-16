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Posted 16 мая 2019, 13:00

Published 16 мая 2019, 13:00

Modified 1 сентября 2022, 03:22

Updated 1 сентября 2022, 03:22

Первый канал отменил результаты финала шоу «Голос. Дети»

16 мая 2019, 13:00
Первый канал аннулировал результаты финала песенного конкурса «Голос. Дети», поскольку во время голосования были выявлены нарушения.

В соответствии с промежуточными результатами проверки, на голосование оказывалось внешнее воздействие, повлиявшее на итог шоу. Поэтому Первый канал решил аннулировать результат финала шестого сезона проекта «Голос. Дети». Об этом пишут dni.ru.

Компания Group-IB, которая занимается расследованием инцидента, до конца мая представит итоговый отчет.

Первый канал пообещал улучшить систему голосования и защитить ее от внешнего вмешательства, чтобы не допустить повторения аналогичных ситуаций. Расследование проводилось для того, чтобы узнать, была ли накрутка голосов, а не для того, чтобы найти виновного.

В пятницу, 24 мая, телеканал покажет специальный выпуск проекта «Голос. Дети», где примут участие все финалисты.

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