Предприниматели Приморья смогут лично задать вопросы губернатору

«Стоит понимать, что полномочия бизнес-омбудсмена значительно уже нежели чем у департамента экономики в части развития малого и среднего бизнеса. К нам обращаются с жалобами на различные структуры, поэтому мы плотно работаем с органами исполнительной власти для того чтобы разрешить эти проблемы. Бизнес-час с прокурором действительно очень полезное мероприятие, многие в прошлом году воспользовались возможностью и задали свои вопросы. Более того, отмечу, что в этом году новый прокурор лично изъявил желание поучаствовать в мероприятии и пообщаться с представителями малого и среднего бизнеса», - рассказала Шемилина.