Предприниматели Приморья смогут лично задать вопросы губернатору

Posted 16 мая 2019, 05:42
Published 16 мая 2019, 05:42
Modified 16 августа 2022, 19:46
Updated 16 августа 2022, 19:46
Как сообщает РИА «Восток-Медиа», в ходе пресс-конференции, посвящённой предстоящему событию, врио вице-губернатора региона Константин Богданенко рассказал, что Приморский край является лидером Дальнего Востока по развитию малого и среднего предпринимательства. Он отметил, что более 40 процентов валового продукта в крае формируется как раз этим сегментом бизнеса. Конференция проводится как раз для того, чтобы краевые власти смогли получить обратную связь от предпринимателей и разработать для них новые полезные меры поддержки.
«В Приморье числится 91 тысяча предпринимателей МСП. За последний год их количество увеличилось на полторы тысячи, что весьма показательно для нынешнего «турбулентного» времени. Благодаря малому бизнесу в крае работой обеспечено более 270 тысяч человек. Ввиду всего этого мы понимаем, что помогать предпринимателям очень нужно. Даже несмотря на то, что некоторые не смогут приехать на конференцию мы постараемся донести информацию до всех посредством обратной связи, прямых трансляций и так далее», - отметил врио замглавы региона.
Программа мероприятий включает в себя проведение восьми тематических круглых столов. Участники обсудят продвижение товаров и услуг на международных рынках, пройдёт презентация мер господдержки МСП-экспортёров. Отдельные секции будут посвящены женскому, социальному и семейному предпринимательству, где выступят не только эксперты, но и владельцы такого бизнеса – они поделятся личным опытом.
Предприниматели также смогут задать свои вопросы губернатору Приморского края Олегу Кожемяко. Как рассказал председатель Регионального отделения в Приморском крае общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Тимченко, на данный момент поступило около ста вопросов на разные темы, которые будут озвучены в ходе конференции.
«Мы призываем предпринимателей участвовать в дискуссии и направлять свои вопросы и предложения на почту voprospk2019@mail.ru. Мы уже проанализировали порядка ста вопросов. Понятно, что в ходе мероприятий Олег Николаевич лично не сможет ответить всем, однако те вопросы, которые не успели озвучить, мы отправим в профильные департаменты края. Отклик будет в любом случае», - отметил Алексей Тимченко.
Помимо прочего предприниматели смогут напрямую пообщаться с новым прокурором Приморского края. Как рассказала уполномоченный по защите прав предпринимателей Марина Шемилина, такое мероприятие будет проходить в рамках конференции второй раз.
«Стоит понимать, что полномочия бизнес-омбудсмена значительно уже нежели чем у департамента экономики в части развития малого и среднего бизнеса. К нам обращаются с жалобами на различные структуры, поэтому мы плотно работаем с органами исполнительной власти для того чтобы разрешить эти проблемы. Бизнес-час с прокурором действительно очень полезное мероприятие, многие в прошлом году воспользовались возможностью и задали свои вопросы. Более того, отмечу, что в этом году новый прокурор лично изъявил желание поучаствовать в мероприятии и пообщаться с представителями малого и среднего бизнеса», - рассказала Шемилина.
Стоит отметить, что участие в мероприятии бесплатное, необходима только предварительная регистрация. Подробное расписание секций и мероприятий конференции можно найти портале малого и среднего предпринимательства Приморского края.