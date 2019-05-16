Пьяная жительница Приморья напала на сотрудника полиции

Posted 16 мая 2019, 02:02
Published 16 мая 2019, 02:02
Modified 16 августа 2022, 19:46
Updated 16 августа 2022, 19:46
О произошедшем корреспонденту агентства рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. Так, в Артёме участковый получил информацию о том, что в одном из общежитий 52-летняя женщина нарушает порядок. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она громко кричала, выражалась нецензурной бранью. На просьбу участкового успокоиться нарушительница не отреагировала, поэтому в отношении неё был составлен административный протокол. Но женщину такое решение не устроило, поэтому она, возможно, и ударила сотрудника полиции.
Нарушительница была задержана. Ей заинтересовались следователи, которые возбудили уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти. В случае, если вина жительницы Приморья будет доказана, ей грозит штраф в размере до двухсот тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до пяти лет.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в 2017 году в некоторых СМИ появилась информация о том, что начальник МЭО ГИБДД УМВД России по Приморскому краю якобы напал на увольняемого сотрудника. В ведомстве проверяли заявление обратившегося.