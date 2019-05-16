Пьяная жительница Приморья напала на сотрудника полиции

О произошедшем корреспонденту агентства рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. Так, в Артёме участковый получил информацию о том, что в одном из общежитий 52-летняя женщина нарушает порядок. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она громко кричала, выражалась нецензурной бранью. На просьбу участкового успокоиться нарушительница не отреагировала, поэтому в отношении неё был составлен административный протокол. Но женщину такое решение не устроило, поэтому она, возможно, и ударила сотрудника полиции.