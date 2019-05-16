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Posted 16 мая 2019, 06:05

Published 16 мая 2019, 06:05

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

В Приморье не пустили субпродукты из Аргентины

В Приморье не пустили субпродукты из Аргентины

16 мая 2019, 06:05
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Россельхознадзор
В Приморье задержали почти 26 тонн замороженных субпродуктов из Аргентины. Она была привезена в регион с нарушениями. Только после того, как они будут устранены, груз будет принят к дальнейшей перевозке и реализации. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как рассказали корреспонденту агентства в управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, при ввозе на территорию региона почти 26 тонн замороженных субпродуктов из Аргентины. Груз прибыл в Приморье морским транспортом. При проверке на маркировке и в ветеринарном сертификате продукции неверно была указана информация об импорте товара, что является нарушением.

В ведомстве пояснили, что было принято решение о приостановлении движения продукции. После того, как все нарушения будут устранены, груз будет принят к дальнейшей перевозке и реализации.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в середине марта текущего года более 50 тонн наваги не пустили в Приморье. Установлено, что на маркировке товара неверно были указаны сроки хранения продукции. В отношении владельца было возбуждено административное производство.

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#Новости#Общество#Владивосток#Россельхознадзор
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