В Приморье не пустили субпродукты из Аргентины

Posted 16 мая 2019, 06:05
Published 16 мая 2019, 06:05
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Как рассказали корреспонденту агентства в управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, при ввозе на территорию региона почти 26 тонн замороженных субпродуктов из Аргентины. Груз прибыл в Приморье морским транспортом. При проверке на маркировке и в ветеринарном сертификате продукции неверно была указана информация об импорте товара, что является нарушением.
В ведомстве пояснили, что было принято решение о приостановлении движения продукции. После того, как все нарушения будут устранены, груз будет принят к дальнейшей перевозке и реализации.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в середине марта текущего года более 50 тонн наваги не пустили в Приморье. Установлено, что на маркировке товара неверно были указаны сроки хранения продукции. В отношении владельца было возбуждено административное производство.