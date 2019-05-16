В Приморье не пустили субпродукты из Аргентины

Сюжет Россельхознадзор

В Приморье задержали почти 26 тонн замороженных субпродуктов из Аргентины. Она была привезена в регион с нарушениями. Только после того, как они будут устранены, груз будет принят к дальнейшей перевозке и реализации. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как рассказали корреспонденту агентства в управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, при ввозе на территорию региона почти 26 тонн замороженных субпродуктов из Аргентины. Груз прибыл в Приморье морским транспортом. При проверке на маркировке и в ветеринарном сертификате продукции неверно была указана информация об импорте товара, что является нарушением. В ведомстве пояснили, что было принято решение о приостановлении движения продукции. После того, как все нарушения будут устранены, груз будет принят к дальнейшей перевозке и реализации. Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в середине марта текущего года более 50 тонн наваги не пустили в Приморье. Установлено, что на маркировке товара неверно были указаны сроки хранения продукции. В отношении владельца было возбуждено административное производство. Материалы по теме Навага, не плыви: в Приморье не пустили сомнительную рыбу