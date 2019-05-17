Газовики помогли ученым Горнотаежной станции в благоустройстве дендрария

«Мы приезжаем в дендрарий со своей техникой, привозим бензопилы, лопаты, топоры. Наша помощь заключается в том, чтобы распиливать и убирать с территории дендропарка старые деревья и высаживать новые краснокнижные растения. Приезжаем несколько раз в год, как минимум, по одному разу осенью и весной. Иногда наши выезды происходят чаще», – рассказывает Лариса Титкова.