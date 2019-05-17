Газовики помогли ученым Горнотаежной станции в благоустройстве дендрария

Posted 17 мая 2019, 08:21
Published 17 мая 2019, 08:21
Modified 1 сентября 2022, 03:08
Updated 1 сентября 2022, 03:08
Сотрудники Общества очистили аллеи от прошлогодней листы и упавших деревьев, установили новые скамейки, скворечники и кормушки.
ООО «Газпром трансгаз Томск» – 100-процентная дочерняя компания ПАО «Газпром», которая осуществляет деятельность в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока. Компания участвует в реализации Восточной газовой программы (ВГП), нацеленной на создание в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке новых центров газодобычи, единой системы транспортировки газа, обеспечение газификации регионов Востока РФ и организацию канала экспорта газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
В результате реализации ВГП сетевой природный газ пришел во Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, другие города и населенные пункты Дальнего Востока. В 2011 г. введена в эксплуатацию газотранспортная система «Сахалин — Хабаровск — Владивосток», проходящая по территории Сахалинской области, Хабаровского и Приморского краев. Протяженность трассы — более 1800 км. Это первая на Востоке России межрегиональная газотранспортная система.
Поддержка экологических проектов, сохранение уникальной природы – один из базовых приоритетов работы ПАО «Газпром». Сотрудники Газпрома регулярно поддерживают экологические мероприятия.
Как отметила инженер по охране окружающей среды ООО «Газпром трансгаз Томск» Лариса Титкова, работники компании принимают участие в мероприятиях по благоустройству дендрария Горнотаежной станции три года подряд. У сотрудников Газпрома здесь даже есть своя именная Аллея газовиков, на которой перед праздниками они установили новые лавочки.
«Мы приезжаем в дендрарий со своей техникой, привозим бензопилы, лопаты, топоры. Наша помощь заключается в том, чтобы распиливать и убирать с территории дендропарка старые деревья и высаживать новые краснокнижные растения. Приезжаем несколько раз в год, как минимум, по одному разу осенью и весной. Иногда наши выезды происходят чаще», – рассказывает Лариса Титкова.
По ее словам, поздней осенью газовики традиционно выкорчевывают засохшие деревья, а весной высаживают молодые. «Так, прошлой весной мы посадили псевдотсугу, калопанакс семилопастный, орехи черные и серые. В общей сложности каждую весну мы высаживаем до 200 новых кустарников», – говорит Лариса Титкова.
Естественный дендрарий Горнотаежной станции им. В. Л. Комарова ДВО РАН состоит из двух десятков экспозиционных участков. Они расположены посереди леса и соединяются между собой аллеями, где прорастают деревья различных хвойных пород. Коллекция заповедника насчитывает порядка 1000 биологических видов.