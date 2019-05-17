vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 17 мая 2019, 08:21

Published 17 мая 2019, 08:21

Modified 1 сентября 2022, 03:08

Updated 1 сентября 2022, 03:08

Газовики помогли ученым Горнотаежной станции в благоустройстве дендрария

17 мая 2019, 08:21
Газовики ООО «Газпром трансгаз Томск» перед майскими праздниками по традиции помогли сотрудникам Горнотаежной станции им. В. Л. Комарова Дальневосточного отделения Российской академии наук привести в порядок территорию уникального дендрария, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сотрудники Общества очистили аллеи от прошлогодней листы и упавших деревьев, установили новые скамейки, скворечники и кормушки.

ООО «Газпром трансгаз Томск» – 100-процентная дочерняя компания ПАО «Газпром», которая осуществляет деятельность в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока. Компания участвует в реализации Восточной газовой программы (ВГП), нацеленной на создание в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке новых центров газодобычи, единой системы транспортировки газа, обеспечение газификации регионов Востока РФ и организацию канала экспорта газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

В результате реализации ВГП сетевой природный газ пришел во Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, другие города и населенные пункты Дальнего Востока. В 2011 г. введена в эксплуатацию газотранспортная система «Сахалин — Хабаровск — Владивосток», проходящая по территории Сахалинской области, Хабаровского и Приморского краев. Протяженность трассы — более 1800 км. Это первая на Востоке России межрегиональная газотранспортная система.

Поддержка экологических проектов, сохранение уникальной природы – один из базовых приоритетов работы ПАО «Газпром». Сотрудники Газпрома регулярно поддерживают экологические мероприятия.

Как отметила инженер по охране окружающей среды ООО «Газпром трансгаз Томск» Лариса Титкова, работники компании принимают участие в мероприятиях по благоустройству дендрария Горнотаежной станции три года подряд. У сотрудников Газпрома здесь даже есть своя именная Аллея газовиков, на которой перед праздниками они установили новые лавочки.

«Мы приезжаем в дендрарий со своей техникой, привозим бензопилы, лопаты, топоры. Наша помощь заключается в том, чтобы распиливать и убирать с территории дендропарка старые деревья и высаживать новые краснокнижные растения. Приезжаем несколько раз в год, как минимум, по одному разу осенью и весной. Иногда наши выезды происходят чаще», – рассказывает Лариса Титкова.

По ее словам, поздней осенью газовики традиционно выкорчевывают засохшие деревья, а весной высаживают молодые. «Так, прошлой весной мы посадили псевдотсугу, калопанакс семилопастный, орехи черные и серые. В общей сложности каждую весну мы высаживаем до 200 новых кустарников», – говорит Лариса Титкова.

Естественный дендрарий Горнотаежной станции им. В. Л. Комарова ДВО РАН состоит из двух десятков экспозиционных участков. Они расположены посереди леса и соединяются между собой аллеями, где прорастают деревья различных хвойных пород. Коллекция заповедника насчитывает порядка 1000 биологических видов.

Материалы по теме
Социальные проекты ПАО «Газпром» в зоне реализации Восточной газовой программыЗавершается строительство линейной части газопровода «Сила Сибири»
#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика