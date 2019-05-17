Писающим мальчиком во Владивостоке заинтересовались взрослые в погонах

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что очевидцы в социальных сетях распространили видеозапись, на которой показан поступок одного из жителей столицы Дальнего Востока. По их версии, подросток помочился на памятник. Инцидент крайне возмутил пользователей соцсетей, которые попытались «объяснить» родителям, как нужно воспитывать детей.