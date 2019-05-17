Писающим мальчиком во Владивостоке заинтересовались взрослые в погонах

Posted 17 мая 2019, 04:55
Published 17 мая 2019, 04:55
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Корреспонденту агентства в пресс-службе УВМД России по Владивостоку пояснили, что полиция организовала проверку по факту инцидента, который произошёл в районе проспекта 100-летия Владивостоку, 103. На сегодняшний день устанавливается личность подростка и его местонахождения. После проведённых проверок будет принято соответствующее решение.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что очевидцы в социальных сетях распространили видеозапись, на которой показан поступок одного из жителей столицы Дальнего Востока. По их версии, подросток помочился на памятник. Инцидент крайне возмутил пользователей соцсетей, которые попытались «объяснить» родителям, как нужно воспитывать детей.